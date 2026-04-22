“Formas desde el subsuelo” abre sus puertas en la Sala de Arte CCU con visitas guiadas y entrada liberada

Como parte de su agenda programática “Acercar el Arte a las personas“, la Sala de Arte CCU presenta la exposición “Formas desde el subsuelo”, ganadora de la Convocatoria CCU en el Arte 2025 y que propone una mirada expandida y experimental sobre la cerámica, entendiéndola como un medio en tránsito: un territorio donde convergen escultura, materialidad, proceso y exploración, abierto al cruce con otros lenguajes artísticos.

La propuesta curatorial se articula a partir de un montaje coral, en el que las obras se disponen en distintos niveles y soportes, generando un sistema de relaciones dinámicas. Más que una exhibición lineal, la sala se configura como un campo de interacción donde las piezas dialogan, se contrastan y se potencian mutuamente, invitando al espectador a recorrerla como un territorio de capas y cruces.

El título de la exposición remite tanto al origen material de la cerámica —arcilla, minerales, sedimentos— como a un plano simbólico en el que se acumulan saberes, experiencias y procesos. Desde esa profundidad, “Formas desde el subsuelo” propone una mirada sobre la cerámica como un lenguaje vivo, capaz de desplazarse entre la artesanía, el diseño y el arte contemporáneo.

El montaje incorpora elementos industriales y arquitectónicos que evocan distintos contextos en los que la cerámica circula, como el taller, la bodega o el archivo, ampliando las posibilidades de lectura de cada obra según su ubicación y relación con el conjunto.

Sobre la curaduría, Patricio Kind Larraín comentó que “la exposición busca tensionar la idea tradicional de la cerámica, desplazándola desde su dimensión utilitaria hacia un campo más experimental, donde el material se vuelve un lenguaje abierto a la especulación y al cruce con otras disciplinas”.

Por su parte, Claudia Verdejo, jefa del programa CCU en el Arte, señaló que “esta exposición refleja nuestro compromiso con impulsar plataformas que visibilicen prácticas artísticas contemporáneas y fomenten el encuentro entre creadores y públicos diversos.”

Como parte de la programación, la muestra contará con visitas guiadas gratuitas para el público general, orientadas a profundizar en los procesos creativos, materialidades y cruces presentes en la exhibición. Estas instancias buscan enriquecer la experiencia de recorrido y acercar los contenidos de la muestra a distintas audiencias. Los horarios y fechas de las visitas serán informados a través de los canales oficiales de Sala de Arte CCU.

Los artistas participantes son Renata Ayala, Magdalena Atria, José Cori, Macarena Correa, Colomba Fontaine, Martín Kaulen, Patricio Kind, Mariette Lefranc, Rocío Olivares, Daniela Pulido, Valentina Soto, Paula Subercaseaux, Catalina Vial y Catalina Zarzar. Esto, en el marco de un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales gracias al apoyo de la Fundación Inversión Cultural (FINC).