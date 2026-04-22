Gobierno firma Plan de Reconstrucción Nacional y lo envía al Congreso con foco en empleo, inversión y reconstrucción

El Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó este miércoles el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, una propuesta clave del Ejecutivo que busca reactivar la economía, impulsar el empleo y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes, en el marco de lo que el gobierno ha denominado un “gobierno de emergencia”.

La iniciativa contempla una batería de medidas económicas y sociales, entre ellas ajustes tributarios, incentivos a la inversión, modificaciones a la permisología ambiental y apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas, junto con cambios en el sistema de educación superior.

Durante la ceremonia de firma, el Mandatario destacó el respaldo político que ha recibido la propuesta, agradeciendo “la colaboración permanente” de los partidos de su coalición, así como la disposición de parlamentarios independientes y de otras colectividades.

“Este si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación. Puede marcar un antes y un después para el desarrollo de nuestra patria”, afirmó.

El Presidente puso énfasis en la situación económica actual del país, señalando que más de 800 mil personas se encuentran sin empleo y que el crecimiento económico se mantiene en torno al 2%.

“Chile puede crecer mucho más que el 2% anual que hoy día tenemos. Chile no está condenado a tener un 8% de desempleo”, sostuvo.

En esa línea, defendió que el proyecto apunta directamente a mejorar la calidad de vida de las personas. “¿Quiénes ganan con este proyecto? Los jóvenes que hoy día en un porcentaje mayoritario están dentro de las cifras de desempleo; las familias que quieren adquirir su primera vivienda; y los adultos mayores que con dificultad llegan a fin de mes”, indicó.

Entre las principales medidas, el plan propone reducir el impuesto de primera categoría del 27% al 23% de forma gradual, con el objetivo de fomentar la inversión. Asimismo, considera un crédito tributario por cerca de 1.400 millones de dólares destinado a fortalecer el empleo formal y beneficiar a unas 235 mil pymes.

El Mandatario también apuntó a la necesidad de entregar mayor certeza a los inversionistas y reducir los tiempos de tramitación de proyectos. “Uno necesita reglas claras para invertir y saber en el tiempo cuánto le va a tocar pagar de impuestos”, afirmó.

En materia de reconstrucción, el gobierno enfatizó la urgencia de avanzar con rapidez en la reposición de viviendas tras los incendios que afectaron a distintas regiones del país. Según se informó, más de 20 mil personas en Ñuble y Biobío esperan soluciones habitacionales.

El Presidente realizó además un llamado al Congreso a debatir la iniciativa con apertura. “La peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y decir que uno se va a oponer a la idea de legislar”, cuestionó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reforzó el enfoque económico de la propuesta, asegurando que el objetivo es recuperar la competitividad del país. “Con más inversión hay crecimiento, con más crecimiento hay empleo y con más empleo hay bienestar”, señaló.

El proyecto iniciará ahora su tramitación en el Congreso, donde el Ejecutivo espera sumar apoyos para avanzar en una agenda que considera prioritaria para la reactivación económica y social del país.