Guillermo Rolando e histórico premio Laureus para Fútbol Más: “Todavía nos cuesta bajarnos del carro de las emociones”

El director ejecutivo global de Fundación Fútbol Más, Guillermo Rolando, abordó en conversación con Radio Universidad de Chile, el impacto del Premio Laureus World Sports Awards 2026, donde la organización chilena fue galardonada en la categoría Sport for Good.

“Todavía nos cuesta bajarnos del carro de las emociones”, confesó Guillermo Rolando, describiendo el ambiente tras la premiación en Madrid, donde compartieron con referentes del deporte mundial y equipos de distintos países.

El ejecutivo detalló que el reconocimiento responde a una trayectoria de 18 años de trabajo social a través del deporte, marcada por la expansión internacional del modelo nacido en Chile. “Esto tiene mucho de esfuerzo sostenido, de cientos de miles de niños que han participado en distintas partes del mundo”, afirmó.

Uno de los elementos clave valorados es la metodología de Fútbol Más, que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo social, abordando no solo la actividad física, sino también la resolución de conflictos, la convivencia escolar y la salud mental.

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En ese contexto, destacó el impacto de la “tarjeta verde”, símbolo central del modelo pedagógico. “Buscamos resaltar lo positivo: el respeto, el trabajo en equipo. Eso genera una conexión mucho más fuerte entre las personas”, explicó.

Rolando también relató el momento de la premiación, donde la tarjeta verde fue replicada por figuras del deporte presentes en la ceremonia. “Ver cómo esto se levanta frente al mundo es algo muy potente”, comentó.

De cara al futuro, el director adelantó nuevos desafíos como la expansión internacional de Fútbol Más y la coorganización de un mundial infantil de fútbol en Ciudad de México. “Queremos llegar a millones de niños en el mundo”, aseguró.

En tanto, subrayó que el objetivo es incorporar este enfoque en la educación física a nivel global, permitiendo un impacto masivo en la formación de niños y niñas.