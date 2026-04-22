Ismenia Pauchard entró al Olimpo del baloncesto al ser ingresada al Salón de la Fama de FIBA

El básquetbol chileno celebra un hito que trasciende generaciones. Ismenia Pauchard fue incluida oficialmente en la Clase 2026 del FIBA Hall of Fame, convirtiéndose en leyenda del deporte a nivel global.

La exseleccionada nacional, fallecida en 2004, recibió este reconocimiento de manera póstuma en una ceremonia realizada en Berlín, donde compartió distinción con figuras icónicas como Sue Bird, Dirk Nowitzki y Hedo Türkoğlu, entre otros.

Con este logro, Pauchard se convierte en la primera chilena en alcanzar este honor y en la cuarta sudamericana, reafirmando su impacto histórico en el desarrollo del básquetbol femenino.

La presidenta de la Federación de Básquetbol de Chile, Karin Heerwagen, valoró el reconocimiento con emoción:

“Oficialmente Chile entra a la historia del básquetbol mundial. Ismenia no solo abrió caminos a las siguientes generaciones, sino que sigue motivando con su legado”.

Una trayectoria que marcó época

Integrante de la selección chilena durante las décadas de 1950 y 1960, Pauchard fue protagonista de una de las etapas más exitosas del país. Lideró al equipo nacional a títulos sudamericanos en 1956 y 1960, además de múltiples podios continentales.

Su impacto también se reflejó en el ámbito internacional: fue tercera máxima anotadora en dos ediciones de la Copa del Mundo Femenina (1957 y 1964), consolidándose como una de las grandes figuras de su tiempo.

En los Juegos Panamericanos, alcanzó una medalla de plata en 1955 y dos bronces posteriores, mientras que a nivel de clubes brilló con Colo-Colo, donde conquistó múltiples títulos locales y nacionales.

Más allá de sus logros deportivos, el reconocimiento a Pauchard instala un mensaje potente sobre el desarrollo del deporte femenino en Chile. Su historia abrió camino a nuevas generaciones y hoy, décadas después, su nombre queda inscrito entre las más grandes figuras del básquetbol mundial.