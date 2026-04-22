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La Unión Europea desbloquea millonario préstamo a Ucrania

El acuerdo, que llevaba dos meses bloqueado, fue posible después de que Hungría levantara su veto, en una reunión a nivel de embajadores comunitarios y que responde a la reanudación del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.
  • RFI
  • 22-04-2026

El acuerdo, que llevaba dos meses bloqueado, fue posible después de que Hungría levantara su veto, en una reunión a nivel de embajadores comunitarios y que responde a la reanudación del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.

Internacional

Este miércoles la Unión Europea desbloqueó el millonario préstamo por 90 mil millones de euros prometidos para Ucrania y que estaban bloqueados por Hungría, como medida de presión en una disputa con Kiev por un oleoducto dañado que transporta petróleo ruso.

El acuerdo, que llevaba dos meses bloqueado, fue posible después de que Hungría levantara su veto, en una reunión a nivel de embajadores comunitarios y que responde a la reanudación este miércoles del bombeo de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba hacia territorio europeo.

Budapest había impuesto como condición que el crudo volviera a circular a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania y precisamente este martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que ya estaba reparado.

El primer ministro húngaro saliente, Víktor Orbán, acusaba a Kiev de retrasar a propósito la reparación de la tubería, que transporta petróleo ruso a través de Ucrania. Tras perder las elecciones de Hungría, todo fue desbloqueado.

Los embajadores europeos también aprobaron el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que debería haber entrado en vigor el pasado febrero, con motivo del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Finalmente, tanto Hungría como Eslovaquia, levantaron su veto a unas sanciones que incluyen, entre otros, nuevas medidas contra la “flota fantasma” rusa, usada para exportar crudo.

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