“No hemos visto un plan”: Valenzuela (PDG) cuestiona falta de estrategia del Gobierno en seguridad

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), el diputado Juan Marcelo Valenzuela, se refirió al avance del proyecto Escuelas Protegidas y la agenda de seguridad del Ejecutivo.

En primera instancia, Valenzuela aseguró que su tienda quedó con la “percepción de un proyecto insuficiente” respecto a la situación de la violencia en los establecimientos educacionales. “Le estamos trasladando la responsabilidad a los profesores (…) la ley habla de un ‘podrá’, por tanto, esto va a quedar a criterio de los distintos colegios, no tenemos un concepto nacional o una gran política nacional. Quizás a uno le hubiese gustado que incluyera presupuesto para poder hacerse cargo de los objetivos que precisamente esta ley se había planteado”, profundizó.

Por ello, es que su bancada dio la señal de rechazar el proyecto en general y cuestionó, por ejemplo, la disposición sobre la revisión de mochilas e indicó que las mismas comunidades educativas se preguntan: “¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Revisar 100 mochilas, 200 mochilas, 300 mochilas a primera hora de la mañana? ¿Se van a retrasar las clases?”, expuso.

“Hay muchas dudas que no se responden y creemos que esto no se hace de la mejor manera. Da la sensación de que se legisla a toda marcha, a toda velocidad para poder levantar una consigna, una señal y terminar haciendo el reel”, señaló.

Además, el parlamentario advirtió que el Gobierno no tuvo voluntad de escuchar las alertas de su sector: “Finalmente conversaron con nosotros, pero la respuesta no es de ceder, de decir ‘ok, recojo esto, recojo esto otro’, fue cero. Evidentemente eso genera frustración”.

Dudas sobre la estrategia en seguridad

El diputado Valenzuela, quien integra la Comisión de Seguridad, se refirió a la estrategia de seguridad del Gobierno y al liderazgo de la titular de la cartera, Trinidad Steinert.

“Nosotros en la comisión no hemos visto ningún proyecto relativamente nuevo, ni tampoco hemos visto un plan de seguridad”, criticó.

“Por eso han surgido conceptos como de ‘sequía legislativa’ respecto de uno de los pilares fundamentales y creo que no es gratuita la baja en popularidad o apoyo del Gobierno. Independiente de que no creemos mucho en el tema de las encuestas (…), algo dicen, hay una especie de promedio, algunas le apuntarán más, otras menos, pero hay un declive en el apoyo y eso tiene que ver con que una cosa es lo que se dice y otra lo que uno hace”, agregó.

En ese sentido, Valenzuela enfatizó que el Ejecutivo “está bastante al debe respecto a lo que se prometió en campaña”. “A nosotros nos dijeron dos cosas: nos van a devolver la seguridad y nos van a enrutar en el camino del crecimiento. Hasta hoy día tenemos un bencinazo en el bolsillo de la clase media, y por el otro lado, la verdad que no nos sentimos más seguros”.

En tanto, respecto al orden del PDG en el Congreso frente al proyecto de reconstrucción nacional, el diputado aseguró que están enfocados en que no se repita lo ocurrido en el periodo anterior (cuando se diluyó la bancada), por lo que están trabajando en superar las diferencias y “votar unidos”.