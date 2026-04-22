Plan Escudo Fronterizo: construcción de zanja en el norte alcanza un 20% de avance

En el marco del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno, la zanja que se levanta en la frontera norte de Chile registra hasta ahora un 20% de avance. La iniciativa busca fiscalizar el ingreso de migrantes en situación irregular e incluye distintas acciones en esa zona del país, entre ellas la construcción de dicha estructura.

En una sesión de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados, el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, entregó detalles sobre el proyecto.

Soto explicó que los trabajos comenzaron un par de semanas después del 11 de marzo y que, a la fecha, se han completado 12 kilómetros lineales de un total de 60 proyectados como meta. De esos 12 kilómetros, 3,5 corresponden a la Región de Arica y Parinacota, mientras que los 8,5 restantes se ubican en la Región de Tarapacá.

Soto añadió que la zanja tendrá un mantenimiento permanente. Asimismo, informó que el Ejército de Chile ha bloqueado seis sectores de paso gracias al despliegue de mil 100 efectivos. El comisionado destacó ante la Comisión que el Plan Escudo Fronterizo se sostiene sobre tres pilares: reforzar el control del tránsito en la frontera, mejorar la gestión limítrofe mediante la coordinación entre las policías, las FF. AA. y los organismos civiles, y potenciar la política migratoria.