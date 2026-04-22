Tres rellenos sanitarios chilenos entran el top 10 de mayores emisiones de metano detectadas a nivel global

El proyecto Stop Methane del Instituto Emmett de la Universidad de California en Los Ángeles publicó el segundo ranking global de los 25 vertederos con mayores emisiones de metano en todo el mundo. El informe “Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills” utiliza datos públicos de Carbon Mapper, basados en observaciones satelitales directas de 2025, para identificar los sitios de residuos con mayores tasas de emisión cuantificadas a nivel global. Cada uno de estos sitios representa una oportunidad concreta para que los operadores reduzcan emisiones de metano, un gas con un poder de calentamiento global 80 veces más alto que el CO2.

Y en este segundo informe emitido por la UCLA, nuevamente Chile registra una presencia importante. Si en el anterior ranking emitido en noviembre pasado el país registraba dos rellenos sanitarios en el top 10 de mayores emisores, esta vez se ubicó con tres rellenos en ese mismo ranking: Tiltil, de la empresa KDM (5°); Talagante, de Consorcio Santa Marta (6°); y Penco, operado por el Grupo EBI (9°).

En el primer informe dado a conocer en noviembre pasado, el relleno de Penco, en la Región del Biobío, se había ubicado en el tercer lugar del ranking con una tasa de emisión de 5 toneladas métricas por hora (tm/h), seguido en el cuarto lugar por el relleno de Talagante (RM) con idéntica tasa de emisión. En esta nueva edición del ranking, las mediciones situaron al relleno de Tiltil (RM) en el 5° lugar a nivel global con una tasa de 5,5 tm/h, seguido de Talagante en el 6° lugar (5.2 tm/h) y Penco en la 9° ubicación (5.0 tm/h).

El top 10 de mayores emisores de metano lo encabeza el relleno de Campo de Mayo en Buenos Aires, Argentina, con una tasa de 7.6 tm/h, seguido en el 2° lugar por Yakarta, Indonesia (6.3 tm/h) y Kuala Lumpur (Malasiaa, 6.0 tm/h). Además de los rellenos chilenos ya señalados, el listado lo completan Hyderabad, en India (4°, 5.9 tm/h); Riyadh, Arabia Saudita (7°, 5.1 tm/h); Bangkok, Tailandia (8°, 5.0 tm/h); y Curitiba, en Brasil (10°, 4.9 tm/h).

Para Juan Pablo Escudero, miembro del Emmett Institute de la UCLA y académico de la UAI, lo que busca este proyecto “es visibilizar la información sobre emisiones de metano que se encuentra públicamente disponible”.

“Si bien existe cada vez mayor conciencia sobre este problema, las emisiones destacadas en este listado son preocupantemente altas y presentes en casi todo el mundo. La buena noticia es que existen maneras de mitigar estas emisiones, y esperamos que este listado sirva para fomentar acciones concretas”, afirmó.

La identificación de emisiones de metano es hoy más fácil gracias a instrumentos satelitales capaces de detectarlo desde la órbita terrestre. El ranking de UCLA se basa en datos públicos proporcionados por la ong Carbon Mapper, en base a “plumas de gas” o eventos de altas emisiones de metano registradas por su satélite Tanager-1 y por el instrumento EMIT de la Nasa, ubicado en la estación espacial. Aunque existe la posibilidad de que existan sitios con mayores emisiones aún no detectados, durante 2025 estos instrumentos satelitales registraron casi 3 mil observaciones a las emisiones de 707 vertederos en todo el mundo.

Estos datos se publican en un momento clave, cuando Turquía se prepara para albergar la COP31 y ha lanzado una iniciativa para reducir emisiones del sector residuos.

Para Cara Horowitz, directora ejecutiva del Instituto Emmett de UCLA, “esta lista muestra que hay mucho trabajo por hacer“. “Estamos hablando de niveles realmente peligrosos de metano provenientes del sector residuos en una gran variedad de países, con muchos de estos sitios ubicados cerca de ciudades. La buena noticia es que los gobiernos y operadores pueden tomar medidas simples para prevenir estas emisiones masivas. Hacerlo protege tanto a las personas como al planeta”,

Avances en mitigación de metano en Chile

Se estima que un vertedero que emite 4 toneladas de metano por hora contribuiría tanto al calentamiento global como un millón de SUV o una gran planta de energía de carbón (500 megavatios). Se trata entonces de un problema climático importante, pero para el que Chile ya trabaja en soluciones por parte algunos de los mismos rellenos sanitarios que aparecen en el ranking.

Uno de los pasos más relevantes en los últimos meses fue el impulso en Chile a los instrumentos de precio y mercado de carbono asociados al Artículo 6.2 del Acuerdo de París, que permitió una movilización de más de US$1.400 millones para proyectos de mitigación de emisiones en el país que, entre otros, incluye la implementación de un proyecto para mejorar la eficiencia en la captura de biogás y generación de energía en el relleno sanitario de KDM en Tiltil.

En el relleno de Talagante, en tanto, el Consorcio Santa Marta anunció públicamente una inversión en un proyecto de almacenamiento de energía con baterías para poder inyectar de forma continua a la red -lo que hoy se complica por restricciones del sistema eléctrico-, lo que incrementaría en un 30% su capacidad de mitigación de metano.

En paralelo, en el país ya existen instrumentos como la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), cuya meta es valorizar el 66% de los residuos orgánicos municipales para 2040. Además, las compensaciones para el impuesto verde en Chile implementadas en 2023 permiten a empresas gravadas invertir en proyectos que disminuyan emisiones de metano, como la producción de biogás en dos rellenos sanitarios para generación eléctrica. Esto permitió la reducción de más de 2 millones de toneladas de metano en 2024, y hoy el desafío es ampliar el uso de esta herramienta para la gestión de residuos y sumar más rellenos a esta lista.

Además, se tramita en el Congreso un proyecto de ley de residuos orgánicos que, entre otras materias, busca prohibir el envío de residuos orgánicos a rellenos sanitarios y promueve su valorización; y la Ley Marco de Cambio Climático mandata la elaboración de un plan sectorial de mitigación de residuos que establece que, desde 2030, regirá una nueva norma que regula la operación de rellenos sanitarios, así como una norma de emisión de metano que permite también compensaciones para movilizar acciones de corto plazo.