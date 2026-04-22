Trump extiende el alto al fuego en Irán, en medio de incertidumbre en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión indefinida del alto el fuego en el conflicto con Irán, a pocas horas de que terminara la tregua, señalando que la decisión busca dar más tiempo a las negociaciones de paz.

Trump realizó el anuncio en Truth Social y explicó que responde a una solicitud de Pakistán como país mediador. Además, indicó que el bloqueo de puertos iraníes por parte de Estados Unidos continuará hasta que Teherán presente una “propuesta unificada“.

La tregua entre Estados Unidos e Irán debía expirar este miércoles, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones en Islamabad.

Advertencias y reacciones internacionales

Previamente, Donald Trump había advertido que no extendería el alto el fuego y que se reanudarían los bombardeos una vez finalizado el plazo.

Por su parte, Irán no emitió comentarios inmediatos tras el anuncio, pese a que consideraba que la tregua finalizaría a las 00:00 GMT.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, valoró la medida y expresó su esperanza de que ambas partes respeten el cese al fuego y avancen hacia un acuerdo de paz en Oriente Medio, en una nueva ronda de diálogos en Islamabad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión como un “avance hacia la desescalada del conflicto“, según indicó su portavoz.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución de Irán habían lanzado advertencias a los países del Golfo, señalando que cualquier apoyo a acciones militares contra Teherán podría afectar la producción de petróleo en Oriente Medio, elevando la tensión en los mercados energéticos.