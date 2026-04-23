Acusan "interferencia" en la candidatura de Bachelet: las dudas tras el sumario a funcionarios de Cancillería

Pocas horas después de la exposición de Michelle Bachelet en Naciones Unidas -en el contexto de los “diálogos interactivos” con los candidatos a la secretaría general del organismo- la Cancillería ordenó un sumario en contra de funcionarios de la repartición que, supuestamente, seguirían apoyando la postulación de la expresidenta.

En ese contexto, el embajador de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, recalcó que su país solo está impulsando la candidatura en conjunto con México y que Chile ya no es parte de las gestiones. Mientras, el ex embajador de nuestro país ante la ONU, Cristián Barros, fue más allá y habló de una “interferencia” del Gobierno en la carrera de Bachelet para llegar a la secretaría general.

El sumario en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue confirmado este miércoles por el canciller, Francisco Pérez Mackenna. Sin embargo, el secretario de Estado no entregó mayores detalles, ni sobre los motivos que causaron la investigación, ni respecto a las posibles sanciones en contra de los funcionarios.

“No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, expresó.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó sobre el tema con el embajador Paulo Pacheco, quien además de elogiar la presentación de Bachelet y sus aptitudes para asumir el liderazgo de la ONU, sostuvo que nuestro país y sus funcionarios se retiraron de la campaña.

“Estamos haciendo gestiones en conjunto con México. Los embajadores de Chile no participan más de las gestiones, desde que hubo la decisión. Por lo menos en mi conocimiento, ningún embajador chileno ha ido en contra de la decisión del Presidente Kast”, indicó.

También en diálogo con nuestro medio, Cristián Barros, el ex subsecretario del Ministerio Relaciones Exteriores, quien además es parte del grupo de ex autoridades que apoyan la candidatura de Bachelet, cuestionó los elementos que serían parte del sumario.

De acuerdo al medio Ex-Ante, la indagatoria estaría focalizada en Claudio Garrido: el representante de Chile ante la ONU, nombrado por el Presidente Gabriel Boric, quien se mantiene en la misión diplomática esperando la llegada del embajador del Presidente José Antonio Kast, Roberto Ampuero.

Los integrantes del círculo de mayor confianza de Garrido habrían enviado correos electrónicos relacionados con una reunión entre Bachelet y el presidente de la Asamblea General. Sin embargo, sobre aquello, Barros remarcó que simplemente se trataba de coordinaciones y traspasos de información.

“Eso que sale en los diarios, en un diario electrónico, es absolutamente falso. Los funcionarios de la misión no han estado trabajando en la campaña de Michelle Bachelet. Que los funcionarios de la misión tuvieran que entregarnos a nosotros los papeles, documentos e información, porque había sido la candidata de Chile, es normal. Lo del mail es un asunto de coordinación, no tiene ningún tipo de importancia”, insistió.

Asimismo, defendió que Claudio Garrido y parte de la misión diplomática estuvieran presentes durante la exposición de Bachelet. “Tiene que ir, porque tiene que ir a escuchar. Por último tiene que informar, y los otros funcionarios que estaban ahí estaban en la galería”, agregó.

Para Barros, hay una intencionalidad clara en que el sumario se ordenara el mismo día en que Bachelet compareció ante la Asamblea. A su juicio, existe una “interferencia deliberada” del Gobierno en la candidatura de la expresidenta.

“La coincidencia, de que todo sucede en el mismo día en que ella hace esta presentación… Esas coincidencias yo no las creo. Hay gente que quiere que esto no resulte, porque ven que la expresidenta está avanzando a pasos agigantados”, opinó.

¿Persecución política?

En la oposición, la investigación que se está realizando en Cancillería fue leída como una “persecución política”. La diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Coca Ñanco, incluso ofició a la Cancillería.

“El Gobierno no solo decidió retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet por razones políticas, sino que ahora da una clara señal de persecución política en contra de quienes trabajaron en coherencia con una política de Estado previa. Cancillería tiene que explicar con total transparencia cuáles son los criterios detrás de esta decisión”, afirmó la parlamentaria.

En una línea similar, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, señaló que “es inaceptable que la Cancillería esté intentando sancionar a funcionarios, producto de haber asistido a una reunión respecto a la candidatura de Michelle Bachelet”.

“Esto no es la Gestapo, no son los tiempos de la persecución de las personas por sus ideas. La Cancillería tiene que dar una explicación de por qué a funcionarios que tienen una opinión, o decidieron asistir a una reunión, hoy día son perseguidos”, agregó.

Desde el oficialismo, en cambio, se dio mérito a la investigación ordenada por la Cancillería. El diputado de la UDI, Eduardo Cretton, manifestó que “si eso se hace dentro del marco de funciones que le corresponde a los trabajadores de Cancillería, estaría totalmente fuera de norma y por lo tanto, esperamos que las investigaciones se hagan y se cursen las sanciones que correspondan”.

Cretton además aseguró que “si efectivamente se hizo esto dentro de sus funciones laborales, lo que corresponde es que den un paso al costado”.