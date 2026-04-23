Bloomberg alerta sobre plan económico de Kast: "El impacto sobre los ingresos del Gobierno serán negativos"

El análisis internacional se sumó al debate sobre el financiamiento del Plan de Reconstrucción Nacional, que el Presidente José Antonio Kast presentó recientemente en el Congreso. El medio especializado estadounidense Bloomberg publicó un artículo donde alertó sobre las consecuencias fiscales que esta iniciativa tendría para Chile en el mediano y largo plazo.

El medio basó sus proyecciones en el informe técnico de la Dirección de Presupuestos (Dipres), documento que acompaña al proyecto de ley y que detalla los ingresos y gastos previstos. Al respecto, Bloomberg señaló que “el impacto neto de estas medidas sobre los ingresos del gobierno será negativo durante al menos cinco años tras su entrada en vigor, incluso si impulsan el crecimiento, según el informe de 45 páginas”.

El artículo también precisó que “la reducción de los ingresos alcanzaría los 1,6 billones de pesos (US$1.800 millones) en 2028”, calculada a partir de las estimaciones del Ministerio de Hacienda de que las medidas elevarían el producto interno bruto en un 8,2% a lo largo de 10 años.

A ese diagnóstico se sumó la visión de Felipe Hernández, economista de Bloomberg Economics, quien señaló que: “La reforma por sí sola no ayuda al ajuste fiscal, por lo menos no durante el gobierno de Kast, y por el contrario, añade un factor de riesgo, en caso de que el crecimiento no responda”.

El especialista añadió que: “El ajuste fiscal en realidad vendrá del recorte de gastos que anunció el gobierno hace unas semanas. Lo que en realidad se haga efectivo de ese recorte, será definitivo para el futuro de las cuentas fiscales”.

Bloomberg subrayó además la fragilidad del escenario sin el efecto dinámico de la reforma: “Excluyendo cualquier crecimiento económico que pudiera derivarse de las medidas, el efecto neto en las finanzas públicas sería aún peor, con déficits previstos hasta el vigésimo quinto año tras la implementación. En 2026, las medidas darían lugar a una reducción de los ingresos de 838.000 millones de pesos, que ascendería a 2,8 billones en 2050”.

En tanto, el medio contextualizó el momento económico actual: “El informe llega en un momento de debilitamiento, no de fortalecimiento, del crecimiento. La economía se contrajo un 0,3% interanual en febrero, mientras que la producción de cobre, la principal exportación del país, cayó a su nivel más bajo en casi nueve años. Y eso fue antes de la guerra en Irán, que podría frenar aún más la actividad”, sentenció el texto.