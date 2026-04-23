Cancilleres de Chile y Bolivia impulsan agenda bilateral en un encuentro "fundamental" para "restablecer relaciones"

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este jueves con su par de Bolivia, Fernando Aramayo, en el paso fronterizo Chungará–Tambo Quemado, en el inicio de una visita oficial que busca fortalecer los vínculos entre ambos países.

El encuentro marca el punto de partida de una agenda que Pérez Mackenna desarrollará durante el 23 y 24 de abril en Bolivia, con actividades en La Paz y Santa Cruz, acompañado por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, y una delegación de empresarios.

“Vamos a tener una nutrida agenda de reuniones, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Así que un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”, afirmó el jefe de la diplomacia de nuestro país, quien llegó a la frontera tras pasar la noche en Arica.

Pérez Mackenna subrayó que el foco está puesto en proyectar la relación bilateral hacia adelante. “Queremos dar la señal de que nuestros dos países tienen que seguir avanzando mirando al futuro e impulsar nuestras relaciones con fuerza en el mejor interés y beneficio de nuestros pueblos”, sostuvo.

En esa línea, detalló que los temas prioritarios incluyen el avance en un tratado de libre comercio, la seguridad en las fronteras y la lucha contra el crimen organizado. “No tenemos en nuestra agenda corredor humanitario. Sí tenemos, obviamente, seguridad en las fronteras y combate al crimen organizado”, precisó.

Por su parte, el canciller boliviano Fernando Aramayo valoró el encuentro como un paso significativo. “Este encuentro marca un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones. Nos asiste una responsabilidad histórica que es construir futuro”, afirmó.

La autoridad boliviana insistió en la necesidad de dejar atrás las tensiones históricas. “No se puede construir futuro anclado en el pasado”, señaló, agregando que existe un “imperativo moral” de estrechar lazos entre ambos países.

Asimismo, Aramayo confirmó que uno de los temas en conversación es la posibilidad de una visita del Presidente José Antonio Kast a Bolivia. “Estamos esperanzados de poder recibir prontamente al Presidente Kast. Creemos que este es un camino que iniciamos y que puede marcar un punto de inflexión”, indicó.

Tras el encuentro en la frontera, ambas delegaciones se trasladaron a La Paz para continuar con reuniones técnicas y una agenda que contempla una plenaria bilateral y la firma de una declaración conjunta durante esta tarde.