Diputado Teao anunció AC contra exministro Montes tras semana distrital

El diputado Hotuiti Teao, independiente e integrante de la bancada UDI, confirmó que trabaja en una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes, tras un informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la gestión del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).

Según Radio Biobío, el parlamentario señaló que la “gravedad de los antecedentes” contenidos en el informe —al que calificó como lapidario— refuerza las denuncias surgidas tras el megaincendio de Valparaíso en febrero de 2024, por lo que se evalúa avanzar en el libelo.

Razones para la acusación constitucional

Teao explicó que una acusación constitucional permitiría establecer responsabilidades políticas de forma más rápida. “Acudir al Consejo de Defensa del Estado tomaría años y los damnificados no tienen más tiempo para esperar”, afirmó, advirtiendo que muchos afectados son adultos mayores.

Asimismo, descartó la efectividad de nuevas instancias investigativas: “Una tercera comisión investigadora solo será letra muerta”, sostuvo.

El diputado informó que un equipo jurídico ya analiza los antecedentes para definir la viabilidad política y jurídica del libelo antes del fin de la semana distrital (27 al 30 de abril).

El informe de la Contraloría advierte irregularidades en la compra de terrenos por parte del Minvu, incluyendo adquisiciones con valores sin respaldo técnico, lo que abre cuestionamientos por posibles sobreprecios en el Plan de Emergencia Habitacional.