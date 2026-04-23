Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Garin sufrió otra dolorosa derrota en Madrid y saldrá del top 100

El chileno, quien ingresó al cuadro principal del Masters 1000 español como lucky loser, sintió la presión en los momentos clave del partido y, al igual que en en la última ronda de la qualy, terminó sufriendo una remontada frente al belga Blockx.

El chileno, quien ingresó al cuadro principal del Masters 1000 español como lucky loser, sintió la presión en los momentos clave del partido y, al igual que en en la última ronda de la qualy, terminó sufriendo una remontada frente al belga Blockx.

Deportes

Cristian Garin (85° del ranking ATP) se despidió del Masters 1000 de Madrid 2026, tras caer en la primera ronda del cuadro principal pese a ingresar como lucky loser.

El tenista chileno, conocido como el “Tanque” Garin, perdió ante el belga Alexander Blockx (69° ATP) por 4-6, 7-5 y 7-5, en un partido de dos horas y 19 minutos, donde sufrió una dolorosa remontada.

En el primer set, Garin logró un quiebre temprano y mantuvo la ventaja para quedarse con la manga, mostrando solidez con su servicio.

Sin embargo, en el segundo parcial, el chileno desperdició oportunidades clave y terminó cediendo su saque en el momento decisivo, permitiendo que Blockx igualara el marcador.

En el tercer set, el europeo se mostró más firme, mientras que Garin volvió a sentir la presión en los momentos finales, sufriendo un quiebre decisivo que selló su eliminación del ATP Madrid.

Con esta derrota, Cristian Garin queda fuera del torneo y, de forma momentánea, saldrá del top 100 del ranking ATP, ubicándose cerca del puesto 105 en el ranking en vivo.

La caída se explica también por la pérdida de puntos tras no poder defender el título del Challenger de Mauthausen 2025, lo que impacta directamente en su clasificación.

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