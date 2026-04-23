Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Gobierno niega uso de recursos públicos en la OPE y los atribuye a gastos del cambio de mando

Desde Presidencia aclararon que los desembolsos corresponden a labores propias del traspaso de administración y que en el proceso participaron 11 funcionarios, ocho menos que en 2022.

Desde Presidencia aclararon que los desembolsos corresponden a labores propias del traspaso de administración y que en el proceso participaron 11 funcionarios, ocho menos que en 2022.

Política

En medio de la controversia, el Gobierno salió al paso a través de un comunicado de prensa y negó que se hayan usado recursos públicos para financiar gastos de funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE). Desde el Ejecutivo argumentaron que los pagos cuestionados corresponden en realidad a labores vinculadas al cambio de mando.

Uno de los antecedentes que desató la polémica fue la visita de un equipo de la Contraloría General de la República a las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia. El objetivo de esa inspección era revisar los pagos a personal y otros gastos asociados a la Oficina del Presidente Electo (OPE) durante el periodo enero-marzo de 2026.

Ante esa situación, desde Presidencia expresaron: “Al respecto, señalar que no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”.

Sobre lo que publicó La Segunda, que daba cuenta de pagos a integrantes de la OPE, la respuesta del Ejecutivo fue la siguiente: “Estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.

Las autoridades añadieron un dato comparativo: “En 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las exministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. En el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11”.

Para cerrar, señalaron: “La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesarios para el buen resultado de este cometido”.

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