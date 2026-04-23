Gremios de la música y la prensa rechazan artículo del proyecto de reconstrucción que vulnera la propiedad intelectual 

La incorporación de un nuevo artículo en la Ley de Propiedad Intelectual dentro del proyecto de Reconstrucción Nacional abrió el debate entre el Ejecutivo y distintos actores del mundo cultural y de las comunicaciones.

La iniciativa, ingresada este miércoles al Congreso, propone añadir el artículo 71 T, que permitiría utilizar obras protegidas sin autorización ni pago cuando su uso esté destinado a procesos como minería de datos o análisis estadístico, incluyendo aplicaciones de inteligencia artificial.

En ese contexto, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) manifestó su rechazo a la propuesta.

A través de una declaración pública, la entidad sostuvo que la medida “no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa el Derecho de Autor”, y cuestionó que se permita el uso de obras sin autorización de sus titulares.

Asimismo, su presidente, Rodrigo Osorio, advirtió que la propuesta afecta directamente la capacidad de los autores para decidir sobre el uso de sus creaciones. “El principio que se vulnera es la posibilidad que tiene un autor para autorizar o rechazar el uso de una obra para un determinado fin”, señaló.

En esa línea, agregó que la amplitud de la norma podría permitir usos generalizados de obras protegidas, generando “una desprotección y un desbalance total a los creadores y creadoras”.

Sin embargo, el contenido de la norma no es completamente nuevo. La disposición replica una propuesta presentada en 2024 durante la tramitación del proyecto de ley sobre inteligencia artificial impulsado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la cual finalmente no prosperó.

“Es algo que incluso ya había sido planteado (…) y fue unánimemente rechazado”, afirmó “Don Rorro”, cuestionando que la disposición sea reincorporada en el actual proyecto.

Además, la organización advirtió que la norma “promueve el total desequilibrio en desmedro de los creadores”, al dejar en desventaja a autores frente a grandes empresas tecnológicas.

Por lo mismo, el dirigente advirtió que existe preocupación transversal en el sector y anticipó acciones para frenar la iniciativa. “Está todo el mundo muy alerta, muy preocupado y molesto. (…) Habrá una articulación importante para evitar que este artículo prospere”, anunció.

Previamente, la iniciativa generó críticas desde otros sectores. La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) advirtió que la norma podría abrir la puerta al uso masivo de contenidos protegidos sin compensación y calificó como “innecesaria” su incorporación, considerando que actualmente el Senado discute un proyecto específico sobre la regulación de la inteligencia artificial.

“Si el Ejecutivo quiere insistir en esta propuesta, esperamos que sea en el contexto de la ley que regula los sistemas de IA, y que se escuche la opinión de los medios y otros generadores de contenidos que se verían afectados por esta norma”, manifestaron.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) cuestionó que se habilite la utilización de material periodístico por sistemas de inteligencia artificial sin autorización ni retribución. En ese contexto, solicitaron retirar el artículo o, al menos, excluir explícitamente los contenidos de medios, además de abrir un proceso de diálogo antes de avanzar en su discusión legislativa.

Respuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la inclusión de la medida, aunque reconoció que puede ser objeto de cambios durante su tramitación.

“Una norma que ya se intentó en el pasado. Hoy día se incorpora, y yo espero que en el debate parlamentario (…) a lo mejor se puede corregir, se puede mejorar y se pueden buscar puntos de acuerdo”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la propuesta busca facilitar el desarrollo económico a través del uso de datos.

Según explicó, el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial dependen del acceso a grandes volúmenes de contenido disponible en internet, lo que hoy entra en tensión con la normativa vigente.

A su juicio, ese escenario genera incertidumbre jurídica y dificulta el avance de la IA en nuestro país. Por ello, la iniciativa plantea habilitar el uso de obras ya publicadas para procesos de análisis masivo de datos, sin autorización ni pago, siempre que no implique un aprovechamiento encubierto del contenido.