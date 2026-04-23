“Libros Libres” vuelve a convocar a la ciudadanía con entrega masiva de textos de Gabriela Mistral

Miles de personas llegaron durante la mañana de este jueves 23 de abril hasta la Casa Central de la Universidad de Chile para participar en una nueva versión de “Libros Libres”, tradicional iniciativa cultural que cada año convoca a la ciudadanía en el marco del Día Internacional del Libro. En esta ocasión, el plantel distribuyó más de tres mil ejemplares de la antología “La palabra maldita y otros escritos urgentes“, de la poeta chilena Gabriela Mistral.

La convocatoria estaba fijada para las 10 de la mañana. Sin embargo, a esa hora la fila ya se extendía por varias cuadras a lo largo de la Alameda, alcanzando incluso las inmediaciones de la Iglesia de San Francisco, evidenciando el alto interés que generó la actividad.

En total, fueron 3 mil copias de esta antología las que se distribuyeron rápidamente entre los asistentes. Así, desde la Casa de Bello destacaron la masiva participación ciudadana y el entusiasmo de quienes acudieron a ser parte de esta celebración cultural que, año tras año, se ha consolidado como una tradición para la institución de educación superior.

“Hay mucha gente que espera que la Universidad de Chile realice este tipo de actividades tan importantes que contribuyen al desarrollo cultural del país, y esta es una de ellas. Destacamos especialmente la recepción que tuvo esta nueva edición de Libros Libres”, señaló el director de Extensión de la casa de estudios, Fabián Retamal, valorando positivamente la recepción de la iniciativa.

Por su parte, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, puso énfasis en la trayectoria de esta iniciativa y en su evolución a lo largo de los años, destacando su impacto en la promoción de la lectura y en el vínculo entre la institución y la ciudadanía. “Libros Libres empezó hace varios años. Inicialmente, lo que hacíamos era recoger de todas las facultades y bibliotecas aquellos libros que estaban guardados y los sacábamos a la calle”, contextualizó la autoridad.

“Desde el año pasado estamos haciendo ediciones especiales para poder volver a reunirnos con la ciudadanía y entregarles un libro; esta es la mayor demostración que podemos dar de que hay interés por la lectura. Siempre se dice que la gente no lee, que no le interesa, y esta es una demostración inapelable de que ese interés existe”, afirmó Barba.

La vicerrectora también destacó el rol que cumple la universidad pública en la democratización del acceso a la cultura y el conocimiento, subrayando que este tipo de iniciativas permiten fortalecer los lazos con la comunidad y ampliar las oportunidades de acceso a la lectura.

Adultos mayores, estudiantes universitarios, jóvenes liceanos y personas provenientes de distintas comunas de Santiago formaron parte de la diversa audiencia que dedicó parte de su mañana a participar en esta actividad. Para muchos de ellos, la posibilidad de acceder gratuitamente a un libro representó una instancia significativa de encuentro con la literatura.

De esta manera, “Libros Libres” volvió a posicionarse como uno de los hitos culturales más convocantes en el marco del Día Internacional del Libro, reafirmando el interés de la ciudadanía por la lectura y el valor de las iniciativas que buscan acercar los libros a la comunidad.