Marcela Millie y éxito de "La casa de Bernarda Alba": "Es una lástima que los temas de la obra sigan siendo vigentes"

A dos semanas de su estreno, la nueva versión de “La casa de Bernarda Alba” ha sumado miles de asistentes en el Teatro Nacional Chileno, consolidándose como uno de los montajes más comentados de la cartelera actual. Con ocho funciones aún por delante, el elenco proyecta una segunda etapa marcada por la alta convocatoria y la respuesta emocional del público.

En diálogo con La Fuente, la actriz Marcela Millie valoró el impacto que ha tenido la obra tanto a nivel artístico como histórico. “Ha estado muy bonito. Es emocionante hacer un proyecto en el Teatro Nacional Chileno, un teatro con tanta historia. Este año cumple 85 años en el mismo lugar, en el mismo edificio. Así que ya solo el hecho de estar ahí es muy bonito”, señaló.

La intérprete subrayó el peso simbólico de esta puesta en escena, que dialoga con montajes anteriores del clásico de Federico García Lorca. “Esta obra se estrenó también en 1960, ahí mismo en el Teatro Nacional y Bélgica Castro hacía el papel que hago yo ahora. Así que es muy emocionante”, agregó.

En esa línea, destacó la recepción del público: “Ha sido muy bonito, ha ido mucha gente. Hemos estado con la salita muy llena y muy emocionantes los aplausos, muy bonitos”.

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Consultada por la conexión de la obra con el Chile actual, Millie enfatizó la persistencia de los conflictos que atraviesan el texto. “La verdad es que es una lástima que estos temas sigan siendo vigentes. El tema del patriarcado fuerte en estas mujeres sigue existiendo”, reflexionó.

A su juicio, el montaje dialoga directamente con tensiones contemporáneas: “Los personajes están pulsando por su deseo de libertad, por poder vivir su vida como ellas quieren y la historia constantemente va y vuelve”. En ese sentido, expuso que estamos volviendo a tEstamos en un momento donde estamos volviendo a un momento más conservador donde se empiezan a cuestionar las libertades que se van ganando. Entonces, creo que es muy atingente a lo que está pasando ahora a nivel de país”.

En términos interpretativos, la actriz describió el proceso como particularmente complejo, debido a la densidad poética del texto original. “Es una obra que es compleja de hacer, porque a nivel textual el texto es muy rico, muy poético, pero todo eso tenemos que encarnarlo como si fuera concreto, como si fueran nuestras vidas y nuestras propias palabras”, explicó.

El trabajo de adaptación, liderado por el director Rodrigo Pérez, fue clave para acercar el lenguaje al presente sin perder la esencia del autor. “Hizo un trabajo bien finito de ir adaptando levemente el texto para que se mantenga el trabajo de Lorca, pero lo vamos concretizando más”, detalló.

En lo emocional, el montaje construye su intensidad progresivamente. “Las emociones aparecen sobre todo al final, cuando ya terminamos, todas lloramos. Es un bonito viaje porque la tragedia se va desarrollando, no parte desde esa densidad máxima, sino que la vamos construyendo teatralmente hasta llegar al momento final”, sostuvo.

En tanto, Millie reflexionó sobre la complejidad de encarnar personajes marcados por un contexto histórico profundamente distinto. “Es complejo también porque los textos están reflejando una época. A veces dicen cosas que es como ‘yo no diría jamás eso’, porque están hablando de un contexto aún más patriarcal, aún más machista”, indicó.