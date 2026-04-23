Presidente cubano Díaz-Canel llama a prepararse para posible guerra con EE.UU.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que la isla “debe prepararse para una posible guerra” con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington intente agredir Cuba, tal y como ha venido amenazando el presidente estadounidense, Donald Trump, que insiste en asegurar que el país “caerá”.

“Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota“, declaró el mandatario cubano durante una en entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.

En este sentido, aclaró que La Habana “no promueve la guerra, no la estimula”, pero “no le tiene miedo tampoco”. “Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será”, apuntó, antes de describir la estrategia cubana como la “basada en la doctrina conocida como la guerra de todo el pueblo“, que “combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular”.

“Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva (…) donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria”, manifestó.