Presidente Kast reinaugura el Café Literario y compara la vandalización del estallido social con la violencia escolar

Con un enfático discurso contra el estallido social, el Presidente José Antonio Kast junto a autoridades de Gobierno y el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, inauguraron la remodelación del Café Literario Balmaceda.

Fue en el marco del Día del Libro que las autoridades estrenaron este espacio emblemático para la comuna, que fue vandalizado durante el estallido social de 2019. Su funcionamiento se suspendió, principalmente, luego del incendio de marzo de 2020 que generó pérdida de mobiliario, red eléctrica, datos, entre otros perjuicios. Además, según el alcalde Bellolio, se quemaron 10 mil libros.

En su alocución, el Presidente Kast puso especial énfasis en la “destrucción” que se generó durante las protestas de 2019 y celebró a la exalcaldesa Evelyn Matthei por iniciar este proyecto de reconstrucción.

“La pregunta que uno se hace, ¿por qué alguien quisiera destruir un lugar como este? ¿Qué sentido tiene esa violencia irracional? Ese odio que se vio reflejado en un muro, en un vidrio, al extremo de quemar los libros. Y uno dice, esto es una violencia irracional, no tiene sentido, pero para algunos sí tiene sentido, porque es destruir la libertad (…) y eso es lo que vemos lamentablemente hoy día en algunos establecimientos educacionales”, reflexionó.

En línea con lo anterior, el Mandatario cuestionó: “¿Por qué quieren destruir un establecimiento educacional? ¿Cuál es el sentido? Que los jóvenes no se puedan formar, que los jóvenes no se puedan educar, porque alguien que no está con todos los conocimientos es manipulable y la ideología se instala ahí”.

Bajo el argumento anterior, indicó que “los jóvenes son instrumentos”: “Son como la piedra en la mano de alguien que la arroja. Ese joven no es el responsable, son otros los que ocupan a esos jóvenes, los instrumentalizan para destruir lo esencial, que es la educación, que nos lleva a la libertad”.

Kast afirmó que se debe combatir esa violencia construyendo espacios como el Café Literario Balmaceda. Así, vinculó sus declaraciones sobre el estallido social con la necesidad de combatir el crimen organizado también recuperando los espacios públicos. “El Estado va a estar”, aseguró.

“Doy gracias a Carabineros por defender la patria”, agregó y destacó el retorno del general Baquedano a la Plaza Italia.

La remodelación del edificio ubicado en el Parque Bustamente fue una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Providencia en el marco del plan “Aquí se construye una nueva Providencia”, que contempla una serie de obras para revitalizar lugares emblemáticos de la comuna. Las obras del Café Literario iniciaron durante la administración de Evelyn Matthei en diciembre de 2024 y significaron una inversión total cercana a $1.560 millones.

El Café Literario Balmaceda ya está abierto al público y cuenta con una colección inicial de casi 7 mil libros. A futuro, se espera incrementar su colección hasta llegar a los 21 mil ejemplares. El horario de funcionamiento es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.