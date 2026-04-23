Senador Mirosevic y proyecto de "Escuelas protegidas": “Los problemas no los vamos a resolver revisando mochilas"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien integra la Comisión de Educación, se refirió al avance del proyecto de ley de Escuelas Protegidas y cómo proyecta su discusión en la Cámara Alta.

Respecto a su visión del debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario afirmó que hubo “cierta arrogancia, lamentablemente, de algunos sectores, porque no hubo mucha voluntad de aprobar indicaciones que son bastante razonables”.

Mirosevic recordó que, por ejemplo, la revisión de mochilas no se establece como obligatoria, sino que se entrega la autonomía a cada establecimiento educacional para determinar esta norma a través de su reglamento.

“Nuestro sector, la oposición, presentó varias indicaciones, una de ellas tenía que ver con qué pasa con el tratamiento de aquellos chicos que tienen neurodivergencia, por ejemplo, que requieren de asistencia en el momento de que esto suceda, y la verdad que hasta eso se rechazó, ahí uno ve un poco de cierta intransigencia en el diálogo en la Cámara, lamentablemente”, explicó.

El senador reconoció una “complejidad operativa grande” en el proceso de la revisión. No obstante, valoró que se le entregue la autonomía a cada establecimiento para definir la norma a través de su reglamento “en la medida de sus propias necesidades”.

“Me encuentro con algunos establecimientos que piden este tipo de medidas. Los propios apoderados y profesores lo piden. Por lo tanto, puede haber casos donde sea necesario y donde cada colegio verá de qué manera lo implementa”, argumentó.

Por otro lado, Mirosevic advirtió que: “Por supuesto que presentado este proyecto por el gobierno actual, uno podría imaginarse que se pasa para la punta en algunos casos. Y efectivamente fue así”.

“Ya detectamos dos normas que tenían que ver con intentar silenciar o acallar manifestaciones pacíficas. Establecen una nueva causal de expulsión para aquel estudiante que haga una manifestación pacífica (…) ahí hay cosas que yo le dije inmediatamente a la ministra (Arzola) en la comisión, nosotros vamos a proponer una reacción distinta”, dijo.

Agregó que, si bien la oposición reconoce la relevancia de un proyecto que se haga cargo de casos como el de Calama, en esta iniciativa “el Gobierno mete de contrabando otras normas que no tienen nada que ver con esto”.

Respecto al problema de fondo, el senador indicó que tanto la experiencia nacional como internacional demuestran que “solo las políticas punitivas no van a resolver este problema”. Así, enfatizó que no se deben descartar las medidas de seguridad, pero están deben ser complementadas, por ejemplo, con “programas de asistencia, colaboración, acompañamiento respecto de convivencia”.

Por otro lado, el parlamentario cuestionó que la ley no contemple ningún tipo de financiamiento: “Este problema no lo vamos a resolver revisando mochilas si no hacemos una intervención más general. Por lo tanto, esto requiere de financiamiento, la convivencia requiere de financiamiento“

“No es justo que precisamente los establecimientos de los lugares más vulnerables sean los que tengan menos presupuesto y sean los que tienen que resolver los problemas más críticos”, aseveró.

En ese sentido, Mirosevic indicó que: “Este proyecto es más bien una reacción muy circunstancial de lo que pasó en Calama, que no lo quiero minimizar, porque es por supuesto terrible y uno no podría descartar que escenas de este tipo están asociadas a la salud mental de los adolescentes y que pueden volver a repetirse. Por lo tanto, esto es una herramienta más, pero de nuevo, es una respuesta muy circunstancial“.

El senador sumó que “lo que necesitamos es una intervención de fondo en los establecimientos más críticos y darles todas las herramientas posibles a esa comunidad educativa, a esa dirección, a esos profesores para poder intervenir y hacerlo de manera bien integral”.