Stephanie Griffith-Jones y proyecto de reconstrucción: “Dejará un gran hoyo en las arcas fiscales”

La economista y exvicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, criticó el proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, advirtiendo que sus efectos podrían ser negativos tanto para las finanzas públicas como para la distribución del ingreso.

“En un momento difícil, en un contexto internacional complejo, introducir una medida que va a reducir la recaudación fiscal es bastante problemático”, sostuvo en entrevista con Radioanálisis. En esa línea, enfatizó que: “Va a dejar un hoyo grande en las arcas fiscales, a cambio de un posible aumento de crecimiento en el futuro, en un futuro mediano o lejano”.

La académica explicó que el diseño del proyecto genera un desbalance temporal evidente: “El impacto sobre los ingresos fiscales es inmediato, mientras que cualquier efecto positivo en inversión, crecimiento o empleo sería muy en el largo plazo”.

Por ello, advirtió que el país enfrentaría dos alternativas complejas: “O se reduce el gasto público en una forma muy drástica, lo que es muy nocivo, o se aumenta la deuda. Ambos son muy malos”.

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En ese sentido, alertó sobre las consecuencias de eventuales recortes fiscales: “Si hay una reducción importante del gasto público, inevitablemente se va a reducir gasto social y se va a reducir inversión pública, y ambos son negativos tanto para la distribución del ingreso como para el crecimiento futuro”.

Respecto del diagnóstico del Ejecutivo sobre el bajo crecimiento, que apunta al sistema tributario y a la denominada “permisología”, Griffith-Jones introdujo matices. Si bien reconoció que existen problemas en la tramitación de permisos, advirtió que las soluciones deben ser cuidadosas: “Es importante acelerar estos procesos, pero no a costa de estándares medioambientales y laborales, que son fundamentales”.

En materia tributaria, rechazó la idea de que Chile tenga una carga excesiva: “Si uno compara con países de la OCDE o incluso de América Latina, los impuestos corporativos en Chile no son particularmente altos”. Además, subrayó que el país presenta una baja recaudación en relación con su nivel de desarrollo.

Uno de los puntos más críticos de su análisis apuntó al impacto distributivo de la medida. “El 0,01% de la población recibiría la mayor parte de los beneficios, personas que verían reducidos sus impuestos en más de 400 millones de pesos al año”, afirmó.

“En vez de mejorar la distribución del ingreso, que debería ser uno de los objetivos de la política tributaria, esta medida la va a deteriorar”, señaló. A ello sumó un segundo efecto: “Si se recorta el gasto social, eso va a perjudicar inevitablemente más a los sectores de menores ingresos, generando un doble impacto negativo”.

En tanto, la economista enfatizó que crecimiento y equidad no son objetivos contrapuestos. “Los países más exitosos logran combinar crecimiento con una buena distribución del ingreso, lo que genera mayor cohesión social”, indicó, cerrando con una crítica directa al enfoque del Ejecutivo: “Eso no es música, es parte esencial del desarrollo”.