Ximena Rivas, actriz: "Los tiempos del individualismo nos han fragmentado como sociedad"

Volver a montar un clásico siempre implica un riesgo. Más aún cuando se propone releerlo desde el presente y, de esa forma, tensionar varias de sus temáticas con las condiciones materiales que trae consigo la realidad contemporánea. Así lo reconoció la actriz Ximena Rivas al recordar la experiencia de la primera temporada de “Hamlet-Multitud“, montaje que regresará durante mayo al Teatro UC con nuevas funciones.

“Fue una experiencia muy reconfortante porque también era un riesgo”, confesó la intérprete. “Sin duda que hacer Shakespeare siempre es un desafío tremendo a nivel de contenidos, de puesta en escena, porque es un clásico. Y esa es una de las obras más montadas en la historia del teatro mundial. Pero además había uno adicional, ya que significaba una reflexión actual en cuanto a dramaturgia sobre los grandes temas de ‘Hamlet’”, agregó Rivas.

Un enfoque que, en la práctica, implicó revisar cuestiones profundamente vigentes que salen a la luz en esta obra, y que tienen que ver con el poder, la codicia, los modelos sociales y el rol de la mujer. “Había muchos temas que íbamos a tratar y reflexionar con pensamiento crítico, pensando en lo que significan en la sociedad de hoy, tanto en nuestro país como en la historia. Y fue muy bien recibido”, sostuvo sobre esa primera experiencia, que ahora retorna con el destacado actor Julio Milostich en su elenco.

El montaje, dirigido por Claudia Echenique, apostó además por una propuesta escénica dinámica y acompañada de una presencia musical constante. “Se logró una puesta en escena muy dinámica, muy contingente y presente, sin perder la esencia de lo que significa el viaje narrativo del personaje central de Hamlet y su búsqueda de venganza”, explicó la artista, quien destacó el trabajo colectivo que permitió mirar este clásico desde el presente.

De hecho, uno de los momentos más significativos para el equipo fue el contacto directo con el público joven. “Tuvimos la prueba de fuego con los estudiantes”, recordó. “Hoy es tan difícil captar la atención en más de una hora de teatro, pero ellos lo lograban. No solamente estar atentos, sino que entretenerse, reírse, participar y luego, con los conversatorios, estar muy al tanto de lo que se estaba planteando”.

La inmortalidad de los clásicos

Para la actriz, una parte importante de la vigencia que logran sostener los clásicos del teatro se explica, justamente, por su capacidad de dialogar con distintas épocas. Algo que quedó a la vista con el reciente impacto de la adaptación cinematográfica inspirada en el universo de William Shakespeare. “Por eso tienen esa condición. Porque siempre nos convocan a un lugar de presente en torno al cual el ser humano se está siempre preguntando, indagando, reflexionando. Tienen una permanencia en el tiempo que no claudica”, afirmó.

En su reflexión, Rivas destacó que las historias del dramaturgo inglés siguen apelando a temáticas humanas profundas, como el dolor, la pérdida y las condiciones de vida de los creadores. “Realmente toca fibras clásicas de lo que es el dolor de una madre de perder a su hijo y de todo lo que significaba también una realidad social para quienes eran dramaturgos en esa época, que tenían que viajar, moverse, ir en búsqueda de mecenas para financiar lo que estaban queriendo decir”, expresó en referencia a la propuesta de la directora Chloé Zhao en “Hamnet“, película que imagina los hechos de la vida del autor inglés que rodearon la creación de “Hamlet” y que compitió en los más recientes premios Oscar.

Una precariedad histórica que no está tan lejos de la realidad actual del mundo artístico. “Yo diría que el arte en general es un lugar incómodo que siempre tiene que ir buscando desde dónde lograr apoyo”, planteó. “El arte es una reflexión activa, es un espejo de la sociedad, toca grandes temas, pero lo que busca es precisamente remover, impactar”.

Por todo lo anterior es que apuesta por un teatro que provoque transformaciones en quienes lo experimentan. “Que te conmueva, que salgas modificado de la obra que ves”, sintetizó. “Hay siempre una reflexión que no es cómoda. Uno tiende a querer acomodarse, pero el arte busca precisamente que te muevas porque busca un proceso evolutivo de quien lo ve”.

Así es como en “Hamlet-Multitud” uno de los ejes centrales es el lugar de las mujeres dentro de la historia. Allí, Rivas interpreta a la reina Gertrudis, personaje que adquiere una nueva dimensión en la propuesta escénica. “Hablamos de qué espacio tenían las mujeres en esa época para desarrollarse en tantos aspectos. Todo eso no existía”, explicó. “Realmente hacemos una reflexión de aquello a través de la historia y nos hacemos cargo de lo que significa para las mujeres de la obra ocupar ese lugar, que fue muy difícil dentro de la historia”.

Sin embargo, una de las particularidades más importantes de la obra es su propuesta de mirar esos grandes conflictos desde una perspectiva colectiva, especialmente en un contexto marcado por el individualismo. “Es mi deseo profundo que comprendamos, como seres humanos, que los tiempos del individualismo y del egoísmo nos han fragmentado tanto como sociedad”, sostuvo la actriz. “Hoy es tan necesario, en la crisis que estamos viviendo, volver a la comunidad, al sentido social, a pensar que somos un tejido y que todo lo que hacemos tiene un impacto”.

Esa reflexión se extiende incluso hacia la relación con el planeta y el futuro de la humanidad. “Tenemos que cuidarlo, tenemos que tener conciencia, tenemos que reflexionar y cambiar nuestros hábitos en muchos sentidos”, advirtió. Por eso es que aseguró que “estos grandes temas —la codicia, el poder, el querer tener por sobre ser— tienen que estar hoy más que nunca presentes en las instancias culturales y educativas de todos los artistas”.

Finalmente, la invitación de Rivas al público es a reencontrarse con este clásico desde una mirada contemporánea y colectiva. “Vamos a estar todo mayo y va a ser una gran oportunidad para colegios y para público en general”, señaló la actriz. “Les esperamos para que vean esta hermosa reposición de ‘Hamlet-Multitud‘”.