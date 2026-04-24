Alcaldes y oposición alertan impacto de "reforma tributaria encubierta" en contribuciones y municipios

Jefes de bancada y alcaldes de oposición sostuvieron una reunión para abordar los efectos de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, con foco en los cambios al sistema de contribuciones. Tras el encuentro, autoridades comunales y parlamentarios advirtieron sobre el carácter regresivo de la iniciativa y alertaron por su impacto en los ingresos municipales.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, apuntó directamente al diseño de la medida. “Estamos muy preocupados respecto a la reforma tributaria encubierta que el Gobierno ha planteado. Creemos firmemente los alcaldes y alcaldesas que esta reforma beneficia solo a los más ricos, a las grandes fortunas, particularmente con la reducción del impuesto a las grandes empresas, pero también en la reducción de las contribuciones a las personas mayores de 65 años”, afirmó.

Delfino cuestionó la amplitud del beneficio propuesto. “Hoy ya existen mecanismos de exención para personas con menores ingresos o propiedades de menor avalúo. ¿Qué es lo que está planteando el Gobierno? Que todas las personas mayores de 65 años se eximan del pago de contribuciones. ¿Que significa esto? Que las grandes fortunas dejarían de pagar contribuciones como, por ejemplo, Luxic, Angeline, o alguno de sus ministros, como el propio ministro Alvarado o como también el próximo año el propio ministro Quiroz que hoy día está tramitando esta ley”, cuestionó la autoridad.

En esa línea, advirtió consecuencias territoriales: “Esto afecta principalmente a las comunas con menos recursos, que dependen de estos ingresos para su funcionamiento”.

Desde El Bosque, el alcalde Manuel Zúñiga puso el énfasis en el efecto presupuestario. “Estas medidas nos van a afectar profundamente. Fijan los presupuestos municipales y golpean a la gente más humilde. Los vecinos cumplen con sus obligaciones, como el pago de derechos de aseo, y esta ley exime a quienes sí pueden pagar contribuciones”, sostuvo.

Zúñiga advirtió que la merma de ingresos tendrá efectos concretos. “Queremos llegar al Congreso para explicar lo que va a pasar con nuestros presupuestos y los programas sociales que vamos a tener que dejar de ejecutar por la falta de recursos”, indicó.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, calificó la propuesta como regresiva. “No recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia. Beneficia a las personas que más tienen en nuestro país y perjudica directamente a las personas que menos tienen”, afirmó.

Vodanovic reforzó el diagnóstico con datos sobre la base tributaria. “Hoy el pago total de contribuciones de mayores de 65 años se concentra en el 5% con más recursos. El resto de la población ya cuenta con exenciones totales o parciales. Si se elimina este pago, se beneficia a personas con alto patrimonio y se afectan directamente los servicios básicos en la mayoría de los municipios”, explicó.

También advirtió sobre el escenario operativo: “Más del 80% de los municipios ya enfrenta falta de recursos para pavimentación, mantención de áreas verdes o atención en salud. Una reducción adicional impacta directamente a los vecinos”.

En el plano legislativo, el jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera, respaldó las críticas de los alcaldes. “Es importante que ellos describan el efecto negativo de eliminar las contribuciones para mayores de 65. Esta medida no beneficia a las poblaciones ni a los municipios que dependen del fondo común municipal, sino a las comunas más ricas”, señaló.

Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, cuestionó el enfoque general del proyecto. “Existe una legítima preocupación por una iniciativa que, más que reconstruir, busca destruir los consensos económicos y sociales. Va a profundizar la desigualdad y generar un forado fiscal, beneficiando a los sectores de mayores ingresos”, afirmó.

Soto también abordó el mecanismo de compensación propuesto por el Ejecutivo. “Las compensaciones son insuficientes y las terminará pagando la ciudadanía a través de impuestos generales. Es decir, el propio vecino que paga IVA financiará lo que los municipios dejarán de recibir por la eliminación de contribuciones”, advirtió.

Además, el parlamentario se refirió a las declaraciones del ministro Jorge Quiroz en la comisión de Hacienda en las que reconoció que los incentivos tributarios no se traducirían a ciencia cierta en un impacto positivo en el empleo.

“Se está transparentando y desnudando la verdad. Bajo la apariencia de la reconstrucción, lo que hay es un plan para destruir los cimientos económicos y sociales de Chile. Esta es la ley de destrucción de Chile, no de reconstrucción de Chile. Y el ministro lo que está haciendo es transparentar en la comisión que todo lo que proponen para rebajar los impuestos a los más ricos por el otro lado no garantiza empleo, no garantiza crecimiento, sino que es solo una promesa, una mera expectativa”, sentenció Soto.