Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


CUT y organizaciones sociales convocan a marcha unitaria este 1 de mayo en Santiago

La movilización reunirá a trabajadores, pobladores y estudiantes en una jornada familiar que incluirá demandas por costo de la vida, vivienda y educación, además de un acto central con participación artística.

La movilización reunirá a trabajadores, pobladores y estudiantes en una jornada familiar que incluirá demandas por costo de la vida, vivienda y educación, además de un acto central con participación artística.

Nacional

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), junto a la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, anunció una movilización conjunta en Santiago, destacando la unidad como eje central de la convocatoriaque busca reunir a trabajadores, familias y estudiantes en el centro de la capital.

El vicepresidente de organización la CUT, Leonel Sepúlveda, explicó que las coordinaciones con distintos actores sociales apuntan a fortalecer la articulación del mundo laboral y territorial. Según indicó, el objetivo es proyectar una movilización amplia que permita visibilizar demandas transversales y consolidar espacios de unidad.

Desde la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, la dirigenta Valeria Bustos subrayó que la conmemoración de este año tendrá un carácter especial. En ese contexto, advirtió sobre posibles retrocesos en las conquistas sociales y llamó a participar activamente en la jornada. “Estamos llamando a marchar juntos, con unidad y convicción”, señaló, enfatizando el carácter pacífico y familiar de la convocatoria.

Movilización de trabajadores por el centro de Santiago.

Marcha convocada por la CUT por el Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora en 2025.
Dragomir Yankovic/Aton Chile.

La actividad principal se desarrollará en dos momentos. A las 10:00 horas está programada la marcha central, cuyo punto de encuentro será el sector de Metro Moneda, frente al edificio de la CUT. Posteriormente, a las 12:00 horas, se realizará el acto central en la intersección de Portugal con Alameda, en pleno centro de Santiago.

Desde la organización destacaron el carácter amplio de la convocatoria, que busca relevar la unidad entre trabajadores, pobladores y estudiantes. “La unidad no solo suma, multiplica”, señala el llamado difundido en la gráfica oficial, reforzando la importancia de la articulación entre distintos sectores sociales.

Entre las principales demandas que se levantarán durante la jornada se encuentran el alza del costo de la vida, la necesidad de mejores salarios, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de la educación. Asimismo, los convocantes manifestaron su preocupación por el impacto de factores económicos como el aumento de los combustibles y su efecto en las familias trabajadoras.

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