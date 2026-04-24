Donald Trump anuncia prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Líbano e Israel

Desde el Salón Oval y en compañía de su vicepresidente, JD Vance, también del secretario de Estado, Marco Rubio, Donald Trump anunció este jueves que prolonga por algunas semanas el cese al fuego entre Israel y el Líbano.

“Se extenderá por tres semanas“, escribió el magnate republicano en su red Truth Social, subrayando que este periodo adicional de tregua abre la puerta a lo que él mismo ha calificado como una oportunidad “histórica”.

Trump dijo que, durante ese periodo de tiempo, el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajarán también a Washington para firmar un acuerdo más definitivo durante una reunión que, según él, será histórica porque ninguno de los dos líderes se conoce, dado que Israel y el Líbano no tienen relaciones diplomáticas y están técnicamente en estado de guerra desde 1948.

Las discusiones del jueves 23 de abril debían celebrarse en el Departamento de Estado, sede de la diplomacia estadounidense. Pero Donald Trump rompió el protocolo y fue en la Casa Blanca donde se llevó a cabo esta reunión, en presencia del presidente estadounidense.

“Se encuentran uno al lado del otro. Son gente formidable y nunca se han reunido. Debería ser bastante fácil”, aseguró Trump. Con estas palabras, el expresidente busca mostrarse como el artífice de un acercamiento sin precedentes entre dos países que, pese al alto el fuego, siguen enfrentados política y militarmente desde hace décadas.

Responsabilidad de Hezbolá

Trump agregó en su red social que la reunión fue un gran éxito y que Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo “a protegerse del Hezbolá”. No indicó de qué manera, pero el movimiento chiita libanés estuvo en el centro de las conversaciones.

El presidente estadounidense insistió en que, a su juicio, Israel siempre tendrá derecho a responder en caso de ataque o de disparos de cohetes contra el territorio israelí, incluso en el marco del cese al fuego.

Tanto Marco Rubio como el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmaron que el problema entre los dos países era responsabilidad de Hezbolá y que las piedras que tiraban y ataques que hacían eran lo que detonaban el malestar.

Sin embargo, este miércoles Israel asesinó a una periodista libanesa con un bombardeo en operaciones que violaron el cese al fuego actual.

Mientras tanto, la cifra de libaneses desplazados asciende a 2 millones y organismos humanitarios reportan sobre las dificultades que sigue viviendo la población civil.

La tregua abre una ventana política, pero, por ahora, no ha sido suficiente para garantizar el respeto pleno del cese al fuego. “Los libaneses saben que esta guerra podría durar mucho tiempo. Por eso ha habido tantas personas desplazadas. La mayoría de la gente vive en la calle. Se desplazan constantemente en busca de un mejor refugio o de algo que pueda ayudarles. Por eso es muy difícil para nosotros saber dónde llevarles ayuda”, indicó a RFI Michael Adams, director de CARE Internacional en el Líbano.

*Con información de los corresponsales de RFI en Washington, Cristóbal Vásquez y Vincent Souriau, y con Oriane Verdier desde París.