“Golpe de Timón”: Carmen Prieto y Francisco Villa se presentan por primera vez juntos en Sala Master

Un encuentro largamente esperado por el público tendrá lugar el próximo jueves 7 de mayo, a las 19:30 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Bajo el título “Golpe de Timón”, los artistas nacionales Carmen Prieto y Francisco Villa ofrecerán un concierto que marca su primera presentación conjunta sobre un escenario.

Ambos intérpretes cuentan con sólidas trayectorias en la música de raíz latinoamericana y la canción de contenido social. Carmen Prieto, destacada cantante, actriz y compositora chilena con más de tres décadas de oficio artístico, es reconocida como una de las principales intérpretes de bolero en Chile y Latinoamérica.

Nacida en Concepción, en un entorno familiar vinculado a la música docta —hija del violinista y concertino Mario Prieto—, desarrolló desde temprana edad una sensibilidad artística que posteriormente canalizó tanto en la música como en el teatro.

“Mi viejo me dijo, ‘si quieres cantar, tienes que estudiar canto’, y cuando tenía 18 años contrató a mi primera profesora de canto lírico, Rosario Cristi, una gran mezzosoprano chilena. Cantaba hermoso ella. Era la profesora titular del conservatorio”, recordó Prieto sobre sus inicios.

“Él era muy estricto con la onda de no festinar la música, sobre todo la música docta. Entonces, por ejemplo, si estábamos escuchando a Vivaldi o a Bach o a Mozart, tenía que escucharlos de verdad, detenidamente; no tontear, no hacer juegos, sino escuchar… A mí me gustaba bailar, desde chica, como que bailaba emulando a una bailarina. En esos momentos me decía: ‘escuche pues, escuche, escuche de verdad’”, evocó la artista.

Por su parte, Francisco Villa se ha consolidado como uno de los referentes de la trova chilena, con una obra profundamente ligada a la poesía, la historia y las luchas sociales. Con más de 40 años de carrera, su obra se sitúa en la confluencia entre la música popular y la memoria histórica, abordando temáticas sociales, políticas y humanas con una mirada reflexiva y profundamente sensible.

Dueño de una voz cálida y expresiva, su repertorio dialoga con las corrientes de la Nueva Canción Chilena, integrando elementos del folclore y la canción de autor. Su propuesta se distingue por la fuerza de sus textos, donde la palabra ocupa un lugar central.

“Me considero un trovador ante cualquier cosa, entendido como un poeta-cantor, pero un poeta-cantor que pone tanto la poesía como la música al servicio de algo mayor que la poesía y la música. Me refiero a una cosmología, a una visión del mundo propio y del mundo exterior también, una mirada analítica del universo. Eso exige mucho; exige calle, exige gran cultura, exige conocer a muchas personas y definirse en el mundo también”, expresó Villa.

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“Definirse como persona y como ciudadano, y todo eso pasa por un cedazo que es la ética. Entonces, no es simplemente hacer una canción que suene bonita, que junte bien las palabras, sino que esas canciones tengan un sentido”, sumó el compositor.

Si bien han compartido más de tres décadas de amistad y de coincidencias en diversos espacios culturales y políticos, esta será la primera vez que ambos artistas realicen un concierto juntos, hecho que otorga a la cita un carácter especial. “Este concierto junto a Pancho Villa es muy significativo para mí por muchos motivos. Son más de 30 años de amistad, de compartir y coincidir en diversos espacios, actos políticos, teatros y homenajes, y solo ahora, por primera vez, realizamos un concierto juntos”, manifestó Prieto.

“A ello se suman otras motivaciones: me ha compuesto un bolero precioso especialmente para mí y, además, nuestros repertorios y cantos están profundamente unidos a un ideal común de proyectar nuestros sueños de una sociedad con mayor igualdad social y de una América Latina soberana y más feliz. Asimismo, hacer de nuestro oficio de cantores un puente de comunicación poética, con fuerza emocional, fortalece la amistad y la admiración que nos profesamos. ¿Qué mejor que hacer un concierto juntos?”, añadió Carmen.

En la misma línea, Villa destacó el valor simbólico y afectivo de este encuentro: “Cantar con la Carmela es una de esas oportunidades que no se pueden dejar pasar. Es como si la vida te diera un regalo, uno que siempre esperas y que puedes, en un arrebato, ostentar cual medalla de oro y decir, por ejemplo: ‘Canté junto a Carmen Prieto; entonces sí, soy un artista’. La Carmela es, además, una amiga entrañable y una imprescindible compañera de causa”.

“No hay mejor escenario que aquel que se comparte con un cómplice de luchas propias y de las luchas de tantos. Lo del 7 de mayo no solo será un concierto, sino un rito que ha de confirmar nuestra convicción de que no hay mejor manera de seguir en esta travesía —con tendencia al vértigo— que cantar con otros y, si son queridos, mejor”, cerró el músico.

“Golpe de Timón” se proyecta así como una velada íntima y significativa, donde la música, la poesía y la memoria convergen en un gesto artístico compartido que celebra la amistad, la creación y el compromiso con una identidad latinoamericana viva. Canciones como “La carta”, “Ni chicha ni limoná” y “Lunita tucumana”, serán parte del repertorio que interpretarán juntos el jueves 7 de mayo, a las 19:30 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia. Las entradas están disponibles en PortalTickets.