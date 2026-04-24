Gonzalo Polanco sobre mega reforma del Gobierno: "Nuestras arcas fiscales van a estar sometidas a un estrés durante bastante tiempo"

El director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, afirmó respecto al proyecto de Reconstrucción Nacional que, aunque hay medidas que van en el sentido correcto, este tiene que ser “desmenuzado”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista valoró la disminución del impuesto a las empresas del 27 al 23%. Sin embargo, también observó que “el informe financiero indica que habrá menores ingresos durante un tiempo prolongado y el equilibrio se podría retomar el año 2035, lo que es un periodo bastante largo”.

Así, Polanco aseguró que “es importante analizar de qué forma se va a compensar” y que si esto es a través de una contención del gasto público, también se debe transparentar.

“Va a ser importante que este tema se ponga sobre la mesa durante la tramitación parlamentaria, porque de todas maneras nuestras arcas fiscales van a estar sometidas a un estrés durante bastante tiempo”, comentó.

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En esa línea, el académico de la Universidad de Chile explicó que las arcas fiscales de Chile se están viendo tensadas por un incremento sostenido del gasto público, y que para enfrentar aquello hay dos caminos: endeudarse o “apretarse el cinturón”.

“Si esa es tu alternativa, como parece ser la del Gobierno, uno tendrá que decir qué cosas voy a recortar específicamente. En mi opinión no basta con esta mención genérica de decir ‘vamos a contener el gasto fiscal’, sino que tenemos que decir en qué lo vamos a recortar”, señaló.

El experto también manifestó dudas sobre la reintegración del sistema tributario y sobre la exención en el pago de contribuciones para todas las personas mayores de 65 años: “Creo que eso debería tener limitaciones, porque no parece razonable que una persona de buenos ingresos, de altos patrimonios, que tiene varias viviendas esté exenta del pago”, argumentó.

A su juicio, en la tramitación de la mega reforma el entorno político debe dialogar con la academia y los centros de estudio. “Esta conversación no siempre es fácil y es necesario que se haga en base a evidencia”, sostuvo.