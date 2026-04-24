Muere mujer en choque provocado por carabinero ebrio: conductor está detenido y siete funcionarios fueron dados de baja

La muerte de una mujer tras un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en el centro de Santiago marcó un giro en el caso que involucra a funcionarios de Carabineros de Chile, luego de que se confirmara que el vehículo responsable era conducido por un uniformado en estado de ebriedad.

La víctima, una joven colombiana de iniciales M.F.R., viajaba en un vehículo de aplicación cerca de las 3:00 de la madrugada cuando, en la intersección de San Francisco con Tarapacá, fue impactada por un automóvil que no habría respetado las señales de tránsito.

Producto de la colisión, la mujer salió eyectada del vehículo y resultó con lesiones de extrema gravedad. Fue trasladada a la ex Posta Central, donde durante el mediodía de este viernes se confirmó su fallecimiento.

El conductor del automóvil, identificado como Ángel Cerna Rojas, funcionario de la Cuarta Comisaría de Santiago, se encuentra detenido. Según informó el fiscal Felipe Olivari, enfrenta cargos por conducción en estado de ebriedad y por darse a la fuga tras el accidente.

De acuerdo con la investigación, el imputado intentó simular el robo del vehículo para evadir su responsabilidad. No obstante, registros de cámaras de seguridad permitieron establecer su participación directa en los hechos.

Asimismo, se confirmó que los siete ocupantes del automóvil eran funcionarios policiales. La institución informó que, además del conductor, otros seis uniformados fueron vinculados al caso, por lo que se dispuso su inmediata baja.

En paralelo, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, calificó el hecho como excepcional, pero reiteró que existirá “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas, enfatizando que las responsabilidades serán determinadas por la justicia.