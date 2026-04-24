"Nadie es perfecto": Presidente Kast admite que almuerzo con excompañeros en La Moneda fue un "error por desconocimiento"

El Presidente José Antonio Kast realizó un mea culpa tras la controversia generada por el almuerzo que organizó en el Palacio de La Moneda junto a excompañeros de Derecho, instancia que desató cuestionamientos desde la oposición y derivó en una revisión por parte de la Contraloría.

El Mandatario reconoció que no volverá a realizar este tipo de actividades en dependencias del Gobierno. En tono distendido, aseguró que tomó nota de las críticas y que evitará repetir situaciones similares en el futuro.

“Uno puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, no se va a volver a repetir. Nadie se puede sentir invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, expresó en el marco del Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia.

“Para eso, en el fondo, uno acoge también y agradece las fiscalizaciones. Si uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien”, agregó. “Cada día debemos esforzarnos cada uno de nosotros, nadie es perfecto“.

La reunión, realizada a comienzos de abril, congregó a cerca de 70 invitados en La Moneda y generó dudas respecto al uso de recursos públicos y la utilización de personal estatal en una actividad de carácter privado.

Frente a esto, parlamentarios del Partido Socialista presentaron requerimientos ante la Contraloría General de la República, lo que motivó un oficio al Ejecutivo para que entregue antecedentes sobre el financiamiento y la organización del evento.

Desde el Gobierno han sostenido que el almuerzo fue financiado con recursos personales del Presidente, argumento que ha sido reiterado en distintas vocerías. Incluso, se han presentado comprobantes de gastos asociados a la actividad, como parte de la respuesta que se prepara para el organismo fiscalizador.

Pese a ello, la polémica se mantuvo debido a interrogantes sobre el uso de instalaciones y funcionarios públicos, lo que abrió un debate más amplio sobre los límites entre lo privado y lo institucional en el ejercicio del cargo presidencial.

En ese contexto, el propio Mandatario optó por dar un paso atrás y afirmó que no repetirá este tipo de encuentros en La Moneda, intentando así cerrar la controversia que marcó su agenda en los últimos días.