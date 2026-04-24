Plan de Reconstrucción Nacional: Vocera de Gobierno releva apoyo a pymes, empleo y adultos mayores en O'Higgins

En una actividad realizada en Rancagua, la ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, destacó una serie de medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo orientadas a fomentar el empleo, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y apoyar a los adultos mayores de la Región de O’Higgins. Esto, en el marco del denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

Durante su vocería, la secretaria de Estado valoró el contacto directo con la ciudadanía y subrayó la importancia de desplegarse en terreno para conocer las necesidades de las personas. “No hay nada más importante que estar recorriendo Chile, recorrer nuestro país precisamente por eso, porque tenemos que llegar a cada uno de ustedes”, señaló.

La autoridad explicó que el Gobierno se encuentra impulsando proyectos de ley que serán discutidos en las próximas semanas en el Congreso, los cuales buscan generar condiciones para el crecimiento económico y la creación de empleo. En ese contexto, indicó que las prioridades del Ejecutivo responden, a su juicio, a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

“Como gobierno en terreno estamos abordando directamente las prioridades de las personas: el empleo, el crecimiento y la seguridad, que son dolores que nos han transmitido y que como gobierno nos estamos haciendo cargo”, afirmó.

Respecto al desarrollo productivo regional, la ministra destacó el rol del emprendimiento y de las pymes como motores de la economía local, y relevó la implementación del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Según detalló, esta iniciativa contempla medidas orientadas a facilitar la contratación y promover el empleo formal en la zona.

Asimismo, sostuvo que estas políticas buscan traducirse en beneficios concretos para la población. “Nuestro foco es claro: que las decisiones que se están tomando se traduzcan en oportunidades reales para cada uno de ustedes”, enfatizó.

En materia de apoyo social, la vocera también abordó una medida dirigida a los adultos mayores propietarios de su vivienda, que contempla la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda, iniciativa que —según indicó— permitirá aliviar los gastos de este grupo etario.

“Sabemos que muchos adultos mayores han hecho un esfuerzo tremendo durante su vida para tener su casa propia. Por eso este proyecto incluye la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda”, señaló.

Finalmente, la ministra reiteró que el Ejecutivo continuará desplegando actividades en distintas regiones del país con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las políticas públicas en discusión y promover el desarrollo económico y social en los territorios.