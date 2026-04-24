Universidad de Chile inauguró año académico 2026 relevando la importancia del diálogo y el entendimiento social

En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, como es tradición, se realizó, este viernes 24 de abril, la Ceremonia de Inauguración del Año Académico, actividad que estuvo encabezada, por primera vez en su mandato, por el Presidente José Antonio Kast, junto a la Rectora Rosa Devés.

La cita institucional, que reunió a la comunidad universitaria y al mundo académico, cultural y político, fue la oportunidad en la que la institución entregó al Presidente, de manos de la Rectora Rosa Devés, la Medalla Universidad de Chile, símbolo de su rol de patrono de la institución.

“Andrés Bello decía que la educación era lo más importante y continuaba diciendo que la educación era una necesidad primera y urgente. La base de todo sólido progreso”, mensaje que, indicó el mandatario, hoy “toma más fuerza que nunca”. Así lo señaló ante un Salón de Honor que congregó a autoridades universitarias y de gobierno -incluyendo a la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés Raczynski-, de otras instituciones académicas, parlamentarios, representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas, entre otras y otros invitados especiales.

Otro de los momentos de la jornada fue la charla magistral impartida por Alfredo Zamudio, exdirector del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que llevó por título “¿Cómo construir desde los desacuerdos? Experiencias de diálogo en Chile”.

La Universidad como espacio de entendimiento y horizonte de esperanza

En su discurso, la Rectora Rosa Devés afirmó que “vivimos un tiempo de profundas tensiones, con múltiples fracturas que atraviesan nuestras formas de convivir, de conocer y de proyectarnos hacia el futuro”.

“La Universidad, especialmente en cuanto universidad pública, no está llamada solo a diagnosticar estas fracturas, sino a hacerse cargo de ellas, a comprenderlas, a enfrentarlas y a abrir nuevos caminos de entendimiento”, agregó.

Su discurso vinculó algunos de los desafíos que enfrenta la Universidad con las diversas acciones que se han impulsado desde la comunidad, como la futura instalación de MAC Subcero, la vinculación con instituciones como el Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, la Gran Sala Sinfónica Nacional en VM20, la nueva Residencia Erasmo Escala y el Consejo de Campus Juan Gómez Millas, entre otras.

“La Universidad de Chile seguirá cumpliendo la tarea de sostener lo común en medio de la fragmentación, de escuchar en tiempos de polarización, de defender y buscar la verdad frente a la desinformación, y de afirmar la dignidad humana ante toda forma de exclusión y deshumanización. Al servir a Chile desde el conocimiento, nuestra Universidad renueva cada día la esperanza”, cerró su discurso la Rectora Rosa Devés, el cual se puede leer en su totalidad acá.

Cómo construir desde los desacuerdos

Alfredo Zamudio, exdirector del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, fue el encargado en esta oportunidad de dictar la charla magistral, titulada “¿Cómo construir desde los desacuerdos? Experiencias de diálogo en Chile”.

En su mensaje, recordó el trabajo que ha realizado en el país, especialmente durante el estallido social de 2019. En este contexto, Zamudio explicó que “hay que entender la diferencia entre negociación, mediación y diálogo. La negociación y la mediación ponen más énfasis en el resultado que en la transformación de relaciones, mientras que el diálogo pone más énfasis en la relación que en el resultado. Para decirlo en sencillo: si tienen poco tiempo, negociación y mediación es lo tuyo, es legítimo, pero si quieres calar hondo, el camino del diálogo puede ser la mejor herramienta para reparar y reconstruir relaciones humanas”.

“Una parte de trabajar por la transformación pacífica de conflictos es encontrar las palabras que les hagan sentido y que sean culturalmente relevantes y emocionalmente significativas para las personas que tienen rabia y que tienen emociones”, relató Zamudio. Una de estas palabras, señaló, es “nütram, que lingüísticamente es diálogo, pero culturalmente significa una buena conversación sobre lo que hubo, sobre lo que hay y sobre lo que puede ser. Miren qué poesía y qué difícil es hacer eso”.

En la ceremonia también estuvieron presentes el prorrector Claudio Pastenes; la vicerrectora de Asuntos Académicos, Leonor Armanet; el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Sergio Olavarrieta; el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Christián González; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba; la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, Josiane Bonnefoy; el vicerrector de Tecnologías de la Información, José Correa; los exrectores Ennio Vivaldi y Víctor Pérez; integrantes del Consejo y Senado Universitario y del Consejo de Evaluación; el diputado Roberto Celedón; rectores y exrectores de otras instituciones de educación superior, junto a otras y otros invitados especiales, entre ellos, una delegación de más de quince estudiantes del Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, acompañados del director Miguel Rivera Alvarado.

La ceremonia puede revisarse nuevamente en el canal de YouTube de la U. de Chile: