Víctor Pérez: “Si hablamos de lo público sin preocupamos de la educación, estamos en una contradicción”

La Universidad de Chile distinguió este lunes como Profesor Emérito al exrector, exdecano y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Víctor Pérez Vera, en reconocimiento a su trayectoria académica y su aporte al desarrollo institucional.

El grado honorífico, uno de los más altos que entrega la Casa de Bello, destaca más de cinco décadas de vínculo con la institución, donde Pérez desempeñó roles clave tanto en el ámbito académico como en la gestión universitaria.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exrector valoró el galardón y lo atribuyó a un esfuerzo conjunto. “Las distinciones se agradecen, se reciben, pero yo las considero el resultado de un trabajo muy colectivo”, señaló.

El profesor enfatizó el rol de la universidad pública en la sociedad, asegurando que “es una plaza de ciudadanía”, donde se resguardan valores como la libertad de pensamiento, la diversidad y el compromiso con el país.

En esa línea, advirtió sobre la necesidad de fortalecer la educación estatal, especialmente en los sectores más vulnerables. “Si yo hablo de lo público, pero no me estoy preocupando de las carencias de los niños y niñas de la educación pública, estoy en una contradicción”, afirmó.

Asimismo, planteó que el país debe priorizar este ámbito, incluso por sobre otras urgencias. “En una mala educación va a significar mayor delincuencia, mayor corrupción, más faltas a la ética”, sostuvo, insistiendo en que la formación escolar es la base del desarrollo social.

Consultado por los desafíos actuales en un contexto de avance tecnológico y cuestionamientos al conocimiento, señaló que “la Universidad de Chile no puede seguir en la misma tónica del Estado, donde lo más importante es lo productivo y lo tecnológico”.

Por lo mismo, el académico señaló que el fortalecimiento de las humanidades y el pensamiento crítico es clave para sostener una sociedad democrática.

“Tenemos que ver un país desde el punto de vista cultural e intelectual. Eso tiene que ver con qué pasa con las humanidades, las artes, las ciencias sociales y la comunicación. Por eso planteamos el proyecto Bicentenario para revitalizar esas disciplinas”, añadió el académico.

En ese sentido, relevó la necesidad de una formación integral desde etapas tempranas, promoviendo el acceso a distintas disciplinas. “Si queremos que el día de mañana tengamos personas que junto con la ciencia escuchen conciertos, lean o escriban poesías, preocupémonos de la educación de los más pequeños”, planteó.