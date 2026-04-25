Araya denuncia que Gobierno propone eliminar Plan Calle Sin Violencia

El diputado Jaime Araya (Ind-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad, denunció este sábado una instrucción emanada desde el Ministerio de Hacienda que propone descontinuar el Plan Calle Sin Violencia y el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado. Según el parlamentario, la medida busca recortar financiamiento a las estrategias actuales de combate a la delincuencia.

Araya arremetió contra la administración del Presidente Kast, acusándola de faltar a sus compromisos de seguridad. “Están pasándole la tijera a uno de los planes más exitosos. ¿Qué es lo que pretenden, que definitivamente el crimen organizado se tome Chile?”, cuestionó el legislador ante el posible desarme de los equipos especializados en homicidios.

Además, anunció que utilizará todas sus facultades en el Congreso para impedir que la propuesta de Hacienda se materialice, calificando el hecho como una “emergencia política”. Araya no descartó iniciar acciones más severas contra el Ejecutivo si se persiste en la idea de debilitar la infraestructura de seguridad pública en este 2026.

“No descartamos ninguna acción en contra del Gobierno. No se puede ser tan irresponsable de dejar a Chile en manos del crimen organizado”, manifestó el parlamentario.

Cuestionamientos a la “pandilla política” del Ejecutivo

En un tono de alta tensión, el legislador vinculó la decisión presupuestaria con una supuesta falta de voluntad real para enfrentar a las bandas delictuales. Araya llegó a poner en duda las motivaciones del equipo económico, sugiriendo que desarticular estos programas favorece directamente a las organizaciones criminales que operan en el país.

Desde la Comisión de Seguridad se espera que en las próximas jornadas se cite a las autoridades de Hacienda para explicar el alcance de este instructivo, el cual dejaría a las policías sin el respaldo operativo necesario para intervenir en las zonas de alta peligrosidad.