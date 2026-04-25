Colmed en alerta: advierten que recortes en Presupuesto 2027 impactarán programas críticos de salud

El Colegio Médico de Chile (Colmed) emitió una declaración pública alertando sobre los posibles efectos negativos que tendría el diseño del Presupuesto 2027 en el sistema sanitario. La preocupación del gremio surge tras conocerse oficios del Ministerio de Hacienda que sugieren la descontinuación o reducción presupuestaria de diversos programas estatales, afectando directamente al sector salud.

Según el organismo, estas recomendaciones impactarían iniciativas fundamentales desarrolladas en la Atención Primaria de Salud (APS). Entre los programas en riesgo se encuentran los de salud mental, prevención del suicidio, cuidados paliativos, atención a personas mayores y prestaciones dirigidas a poblaciones vulnerables.

Desde la institución subrayaron que, aunque el proceso presupuestario se encuentra en una etapa inicial, las definiciones actuales marcan el diseño del sistema futuro. La directiva advirtió que debilitar estas prestaciones tendría consecuencias directas en la continuidad de los tratamientos y en la capacidad del sistema para enfrentar desafíos críticos, como las listas de espera y el aumento de enfermedades crónicas.

“Debilitar la Atención Primaria no reduce la demanda en salud: la traslada a etapas más complejas, más costosas y con peores resultados para las personas”, señala el comunicado.

El llamado a la responsabilidad social

A pesar de que el gremio reconoció la importancia de mantener la responsabilidad fiscal en las cuentas públicas, fue enfático en señalar que las decisiones económicas no pueden ejecutarse a costa de profundizar las inequidades ya existentes en el país. En este escenario, el Colegio Médico extendió un llamado urgente al Gobierno para que, en el diseño del gasto para 2027, se resguarden prioritariamente los programas críticos de atención directa y se privilegie la continuidad de los cuidados de los pacientes por sobre cualquier criterio de ahorro administrativo.

Finalmente, la colectividad médica insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo técnico con los actores del sector antes de que las definiciones presupuestarias se vuelvan definitivas. El Colmed reafirmó su voluntad de colaborar activamente en la formulación de una partida que no solo proteja la salud de la población, sino que también garantice condiciones dignas y seguras para los equipos de salud que operan en todo el territorio nacional.