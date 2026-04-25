Crisis en San Antonio: médicos renuncian en masa tras fallido intento de remover a directora

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta una de sus crisis institucionales más agudas de los últimos años. Este viernes, al menos 17 médicos presentaron su renuncia en bloque como medida de respaldo a la directora del recinto, Loreto Maturana, a quien el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio le solicitó la dimisión tras el polémico nombramiento de la exministra Jeanette Vega como subdirectora médica.

Según información revelada por La Tercera, la solicitud de renuncia a Maturana, argumentada bajo una supuesta “pérdida de confianza”, gatilló una reacción en cadena. Toda la línea de sucesión jerárquica se negó a asumir la subrogancia, bloqueando el plan de las autoridades de Redes Asistenciales para remover a Vega del cargo.

Profesionales acusan “persecución política” y defienden criterios técnicos

Los médicos suscribientes de la misiva fueron enfáticos en señalar que la salida de Maturana no obedece a razones de gestión —destacando que la directora cuenta con un 100% de cumplimiento en sus periodos de Alta Dirección Pública (ADP)— sino a una persecución política. Según los facultativos, la decisión de incorporar a la doctora Vega se basó estrictamente en competencias técnicas orientadas a la gestión asistencial.

“Nuestro objetivo es salvar vidas y no existen otros intereses”, indicaron los profesionales, quienes fijaron el lunes 27 de abril como la fecha para hacer efectivas sus dimisiones si no se revierte la medida.

Ante la posibilidad de que el número de renuncias siga aumentando en las próximas horas, desde el Ministerio de Salud aseguraron contar con planes de contingencia. Fuentes de la cartera señalaron que, de concretarse la salida de los especialistas, se dispondrá el envío de personal de reemplazo desde el nivel central para garantizar la continuidad de la atención en el principal puerto del país.

Sin embargo, el clima interno en el hospital sigue siendo de alta tensión, ya que los funcionarios advierten que la desarticulación de los equipos médicos locales podría comprometer seriamente la operatividad del recinto durante este 2026.