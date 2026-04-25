Exministro Cataldo califica de "desinteligencia" propuesta de Hacienda y defiende la alimentación escolar

En el marco de un seminario convocado por “Impulsa Chile PPD”, el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, entró de lleno en la polémica presupuestaria que sacude al Gobierno. Cataldo calificó como una “desinteligencia” la filtración de documentos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que sugieren la discontinuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior (PASE).

Para la exautoridad, es impensable que Chile se permita terminar con un beneficio que cubre la alimentación diaria de más de 2,5 millones de estudiantes. “No me imagino terminando con el PASE, que permite el acceso de tantas personas a la educación superior que sin ese programa no podrían hacerlo”, subrayó Cataldo, cuestionando la coherencia entre los oficios técnicos y el discurso político del Ejecutivo.

Consultado por la aparente contradicción entre el instructivo de Hacienda y las declaraciones del ministro Jorge Quiroz —quien aseguró que no se quitarán beneficios—, Cataldo sugirió que podría tratarse de descoordinaciones internas. No obstante, lanzó una advertencia sobre la viabilidad técnica de los recortes: “El documento señala la posibilidad de reducir o terminar con algunas subvenciones. Estas están definidas por ley; no veo la posibilidad de tomar esa decisión presupuestariamente”.

Respecto al proyecto de “Escuelas Protegidas” impulsado por la administración de Kast, el exministro recordó que incluso parlamentarios oficialistas han cuestionado su suficiencia. Cataldo defendió la Ley de Convivencia heredada de su gestión, la cual apuesta por una mirada integral con bienestar socioemocional y resolución colaborativa de conflictos.

Respuesta a Kast: “Devela un desconocimiento importante”

El exministro no dejó pasar las críticas del Presidente José Antonio Kast, quien acusó a la gestión anterior de dejar a los niños sin alimento. “Eso devela un desconocimiento importante. La alimentación se entrega de manera diaria a través de procesos licitatorios con empresas que suministran el servicio permanentemente”, aclaró.

Cataldo interpretó las palabras del Mandatario como una reacción para “salir al paso” tras la publicación de documentos que incluían la supresión de líneas sociales críticas. “No logro entender la frase; me imagino que tiene que ver con la necesidad de reaccionar frente a lo que fue una desinteligencia pública”, concluyó antes de retirarse del evento.