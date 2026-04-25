Israel mantiene bombardeos en el sur de Líbano pese al anuncio de Trump

La frágil estabilidad en el Medio Oriente enfrenta una nueva prueba de fuego. Durante la última noche, el Ejército de Israel ejecutó una serie de ataques aéreos en el sur de Líbano, dirigidos contra posiciones de la milicia chií Hezbolá. La ofensiva ocurre apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una tregua de tres semanas, condición considerada innegociable por Teherán para mantener el cese de hostilidades.

Las fuerzas israelíes concentraron sus bombardeos en lanzacohetes ubicados en las zonas de Deir Zahran, Kafr Raman y Al Saamiya. Estos puntos se sitúan estratégicamente al norte de la “línea amarilla”, que marca el límite de las posiciones avanzadas de Israel tras su incursión terrestre en la región.

Mientras la agencia oficial de noticias libanesa NNA confirmaba enfrentamientos directos en Bint Jbeil —histórico bastión de Hezbolá—, el mando militar israelí justificó sus maniobras como acciones preventivas. A pesar de la tregua anunciada, el intercambio de fuego en estas zonas críticas no se ha detenido completamente, aunque no hay constancia de víctimas en las últimas horas.

El Ejército israelí consolida posiciones en las colinas

Respecto al despliegue terrestre, el diario israelí Haaretz informó que las fuerzas armadas han comenzado a retirar una parte de sus efectivos en el frente sur. No obstante, este repliegue responde a una estrategia de consolidación en lugar de un abandono total: las tropas mantienen el control de una línea de colinas situadas entre 8 y 10 kilómetros al norte de la frontera internacional.

Esta ocupación selectiva tiene como objetivo declarado impedir que misiles antitanque alcancen poblaciones civiles fronterizas. Aunque la carga de trabajo militar ha disminuido significativamente según fuentes castrenses, los bombardeos nocturnos ponen en entredicho la efectividad del acuerdo impulsado por Washington en este 2026.