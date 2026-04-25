Oposición acusa agenda "refundacional" ante propuesta de recortes de Hacienda

Un nuevo frente de conflicto se abrió entre el Gobierno y la oposición. El reciente oficio emanado desde el Ministerio de Hacienda, que contempla recortes en programas sensibles como la alimentación escolar y la prevención del delito municipal para ajustar el erario fiscal, generó un rechazo transversal, donde acusan al Ejecutivo de querer financiar la reducción de impuestos a las grandes empresas a costa de los sectores más vulnerables.

La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), fue una de las voces más críticas, catalogando la medida de “refundacional” e ideológica. “Esa reforma tributaria lo que va a significar es desfinanciar el Estado. Para hacerla posible, recortes de este tipo van a tener que proponerse todos los años. Quienes hoy están en el Gobierno se dedicaron a criticar a la administración de Boric por refundacional, pero esto que estamos viendo ahora, esto sí que es refundacional”, fustigó Tohá.

A sus palabras se sumó el exsenador Ricardo Lagos Weber, quien cuestionó la sostenibilidad de las finanzas públicas bajo la actual conducción de Hacienda. “Si me dicen que van a hacer recortes, es porque el Gobierno asume que no hay recursos. Y simultáneamente propone un proyecto de ley que es deficitario para los próximos 10 años”, advirtió. Lagos contrastó esta iniciativa con la propuesta de la administración anterior, liderada por Mario Marcel, la cual planteaba bajar el impuesto corporativo, pero de manera “compensada” con otros gravámenes. “Siento que acá hay un severo retroceso”, concluyó el exmandatario.

Impacto en seguridad, municipios y educación

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez advirtió que no apoyarán la iniciativa. “Era previsible que si tú le estás proponiendo bajar el impuesto a las grandes empresas, vas a tener menos dinero para gastar en servicios. Nuestros votos no van a estar para recortar programas fundamentales para los niños y niñas”, sentenció, emplazando al Gobierno a “echar marcha atrás a la rebaja del impuesto corporativo“.

En el ámbito municipal, la alcaldesa Karina Delfino evidenció su preocupación por la merma en el Sistema Nacional de Seguridad Municipal. “Se echa mano a programas como el centro de apoyo a víctimas y patrullajes preventivos. Y por otro lado, creo que alguien tiene que ser muy malintencionado para afectar la alimentación escolar. El Gobierno está planteando favorecer a las grandes fortunas en desmedro de los que menos tienen”, afirmó la jefa comunal.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, descartó que las próximas reuniones con la Segpres representen un verdadero puente de negociación. “El diálogo requiere dos visiones y puntos de encuentro. Aquí el Gobierno no abre el diálogo, lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado”, reclamó, proyectando un complejo escenario para la futura Ley de Presupuesto.

Oficialismo matiza los recortes y el contragolpe de Kast

Frente a la avalancha de críticas, la presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, salió al paso para poner paños fríos, calificando a la centroizquierda de mantener una postura “mezquina”.

Balladares aclaró que los recortes revelados forman parte de un “exploratorio” de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y no son medidas definitivas. “Como lo explicó el ministro Quiroz, esto es parte del exploratorio de los distintos programas. No quiere decir en ningún caso que sean decisiones tomadas”, explicó la líder oficialista. Además, marcó una línea roja dentro de su propio sector: “Renovación Nacional no va a estar con recortes sociales ni con recortes en seguridad (…) no se verán en riesgo por el despilfarro que hizo el gobierno anterior”.

Precisamente, el apunte hacia la administración pasada fue el tono que marcó la defensa del propio Presidente José Antonio Kast. Durante su intervención en el consejo general de RN este fin de semana, el Mandatario lanzó una dura contraofensiva hacia el gobierno de Gabriel Boric, justificando el complejo escenario actual.

“¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre. No hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”, disparó el jefe de Estado ante sus militantes.

Kast acusó a la actual oposición de actuar con “ensañamiento político” y de heredar una parálisis estatal con miles de oficios sin firmar. “Hoy día dan cátedra. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando (…) ¿cómo vamos a bajar más aún si nos dejaron el país sin piso?”, fustigó el Presidente.

Finalmente, el Mandatario defendió su Plan de Reconstrucción frente a las críticas de regresividad: “Vuelven con el típico eslogan: ‘esta reforma es para los ricos’. Pero si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos”, remató Kast, llamando a la unidad de su coalición para aprobar las medidas de reactivación económica y de control fronterizo en el Congreso.