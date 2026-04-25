Presidente Kast arremete contra gestión de Boric: “No hay ninguna cifra donde lo hicieran bien”

El Presidente José Antonio Kast no guardó adjetivos para calificar el desempeño de la administración que lo antecedió. En el marco del consejo general de Renovación Nacional (RN) celebrado este sábado, el Mandatario lanzó una contundente ofensiva contra el gobierno del expresidente Gabriel Boric, acusando una herencia crítica en áreas clave como el empleo, el crecimiento económico, la seguridad y la gestión pública.

Durante su discurso ante la militancia aliada, el jefe de Estado cuestionó duramente el legado de la centroizquierda, asegurando que su desempeño fue deficiente en todas las áreas. “No hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”, sentenció Kast frente a los asistentes.

“¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre”, enumeró el Mandatario, marcando un claro contraste con la agenda que hoy impulsa el Ejecutivo.

“Dejaron el país sin piso”: La dura herencia y las críticas a la oposición

Kast aprovechó la instancia para fustigar el rol fiscalizador que ha asumido la actual oposición, acusándolos de tener un “ensañamiento político” y de exagerar errores menores de su administración para ocultar sus propias falencias. “Hoy día dan cátedra. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando (…) ¿cómo vamos a bajar más aún si nos dejaron el país sin piso?”, fustigó. Además, respondió a las críticas contra sus recientes iniciativas, como la reforma tributaria: “Vuelven con el típico slogan: ‘esta reforma es para los ricos’. Pero si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos“.

Otro de los puntos más álgidos de la intervención fue la denuncia de una grave parálisis administrativa heredada en el aparato estatal. El Mandatario aseguró que al asumir se encontraron con “más de dos mil oficios y decretos sin firmar. Es como que no hubiesen hecho nada en temas de gestión”.

En materia de políticas públicas y educación, apuntó sus dardos a la gestión de la Junaeb y los Servicios Locales de Educación (SLEP). “El desastre era total. No eran capaces de entregar útiles escolares hasta septiembre, y hoy dicen que vamos a quitar alimentos”, afirmó. También ironizó sobre el reciente encuentro de exautoridades del gobierno de Boric en Europa: “Se tienen que juntar ahora en Barcelona y dicen: ‘miren todo lo que logramos’. Bueno, vayan a cualquier liceo emblemático que dijeron que iban a defender y vean lo que pasó ahí”.

Seguridad, reactivación y el llamado a la unidad del oficialismo

Cambiando el foco hacia las urgencias actuales, Kast calificó de “vergonzosa” la gestión previa en el control fronterizo y el combate al crimen organizado. En contraste, defendió las medidas de su actual administración, asegurando que están enfocados en revertir este complejo escenario con acciones concretas.

“Nosotros estamos trabajando para crear más empleo, para que las pymes tengan recursos, para asegurar las fronteras y para que los niños estudien en un ambiente sin violencia”, recalcó, reafirmando el compromiso del Gobierno con la reactivación económica y el orden público.

Finalmente, el Presidente Kast cerró su intervención con un fuerte llamado a la unidad del oficialismo, destacando el rol fundamental de Renovación Nacional en los recientes procesos electorales y en el respaldo legislativo indispensable para aprobar los proyectos en el Congreso. “Tenemos las ideas, las personas y la voluntad para sacar a Chile adelante”, concluyó, sellando así un discurso marcado por la polarización con la centroizquierda y el alineamiento de sus propias filas.