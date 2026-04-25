Subsecretaria de Prevención del Delito acusa abandono policial: "Las autoridades anteriores desarmaron moralmente a las policías"

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, realizó un duro diagnóstico sobre el estado en que recibió la repartición tras el cambio de mando. En entrevista con La Tercera, la abogada afirmó que el ministerio enfrentaba una “emergencia interna” caracterizada por la falta de recursos, duplicidad de funciones y una profunda desatención hacia la labor policial.

Quintana aseguró que su administración busca reorientar la seguridad pública, enfocándose en la recuperación técnica y moral de las instituciones. “Me encontré con situaciones de falta de recursos y de implementación. La función policial tenía desde el ministerio una mirada reducida”, sostuvo la autoridad, subrayando que la crisis no es solo delictiva, sino administrativa.

Uno de los puntos más críticos señalados por la subsecretaria fue el estado de la Ley de Seguridad Privada. Según Quintana, esta unidad era la que presentaba mayores deficiencias, con plataformas de certificación y acreditación de guardias e inspectores que se encontraban inoperativas.

Además, la autoridad adelantó que durante su gestión se implementarán herramientas tecnológicas como las pistolas Taser, argumentando que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de sus agentes. “Las autoridades anteriores dejaron solas a las policías; los desarmaron moralmente. No los alimentaron respecto de lo que significaba ejercer la función policial”, enfatizó.

Foco en el terreno y los Derechos Humanos de los agentes

Respecto al estilo de gestión que busca imprimir, Quintana destacó el despliegue territorial de la actual administración. A diferencia de lo que —a su juicio— ocurrió anteriormente, la ministra y los subsecretarios mantendrán una presencia constante en terreno para respaldar la labor operativa en este 2026.

Para la subsecretaria, el respeto hacia quienes están a cargo de la seguridad es una prioridad que había sido dejada de lado. “Los agentes del Estado también tienen derechos humanos y el Estado está obligado a protegérselos”, concluyó, marcando un cambio de tono respecto a la relación entre el poder político y las fuerzas de orden y seguridad.