Trump es evacuado de cena de corresponsales por incidente de seguridad

La tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca terminó de forma abrupta este sábado en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su esposa Melania Trump, debieron ser evacuados de emergencia tras un incidente de seguridad registrado en pleno desarrollo del evento, según se pudo observar en la transmisión oficial en directo.

La interrupción ocurrió luego de que se escuchara un fuerte ruido en el interior del recinto, el cual fue identificado posteriormente como disparos. El hecho provocó una reacción inmediata de la avanzada de seguridad presidencial, que procedió a la extracción inmediata del mandatario mientras se solicitaba a los asistentes abandonar el lugar.

Minutos después de ser puesto a resguardo, el presidente Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje de tranquilidad y actualizar el estado de la situación. En su publicación, el mandatario confirmó que se trató de un intento de ataque directo y que el responsable ya se encuentra bajo custodia.

“Fue una noche movida en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápida y valientemente. El tirador ha sido capturado“, afirmó el jefe de Estado, quien además manifestó su disposición de continuar con el evento si las autoridades lo permitían, aunque reconoció que la velada “será muy diferente a lo planeado”.

Protocolos de alta seguridad y despliegue armado

Segundos después de detectarse los disparos, agentes armados del Servicio Secreto tomaron el escenario para proteger a Trump. La rapidez del despliegue permitió que el mandatario saliera ileso del lugar, en medio de un clima de incertidumbre entre los periodistas y celebridades presentes en la gala.

A pesar de que Trump sugirió “que el espectáculo continúe”, aclaró que se guiará por las recomendaciones de seguridad. “Independientemente de esa decisión, tendremos que volver a hacerlo”, concluyó en su mensaje. Por ahora, el Servicio Secreto mantiene un perímetro reforzado en Washington mientras se investigan las motivaciones del atacante en este 2026.