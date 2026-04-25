Vodanovic ante Comité Central PS: “La agenda del Gobierno es de destrucción del sistema social”

En una de sus intervenciones más frontales desde el inicio del actual periodo, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, realizó una dura advertencia durante el Comité Central de la colectividad. La senadora acusó que la agenda legislativa y administrativa del Ejecutivo tiene como trasfondo la “destrucción del sistema de protección social” construido durante décadas, apuntando a que no permitirán que el ahorro fiscal se traduzca en desmedro de la ciudadanía.

Vodanovic fue enfática en rechazar lo que calificó como una “trampa del diálogo permanente”, asegurando que la instancia legislativa no puede ser usada para dar legitimidad a una agenda regresiva. “Dialogar no es aceptar avalar lo que ya está decidido”, sentenció la parlamentaria ante la militancia socialista.

PS advierte que no aceptará recortes en alimentación escolar

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la defensa de los programas de asistencia directa. La senadora aseguró que el partido mantendrá una vigilancia técnica estricta para evitar que el ajuste fiscal afecte la sobrevivencia de las familias más vulnerables.

“Vamos a rechazar que se disfrace de ahorro o eficiencia dejar sin comida a los niños y niñas de nuestras escuelas”, denunció Vodanovic, vinculando sus críticas a los recientes cuestionamientos presupuestarios que han tensionado la relación entre el oficialismo y la oposición en este 2026.

Respecto a la debilidad legislativa del Gobierno, la timonel del PS recordó que, aunque el Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria propia, solo necesita de unos pocos votos para construirla. Ante esto, hizo un llamado a la “articulación con sentido de cuerpo” de todo el bloque opositor para frenar cualquier intento de retroceso en derechos laborales o sociales.

Finalmente, Vodanovic adelantó que el PS no solo dirá que no “con fuerza y argumentos”, sino que combatirá activamente cualquier intento de persecución política hacia funcionarios públicos o el cierre de espacios de fiscalización democrática. “Cada artículo que beneficie a unos a costa de otros chilenos va a encontrar al Partido Socialista de Chile de frente”, concluyó la senadora.