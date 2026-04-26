Autocrítica de Giorgio Jackson: "Fui parte de quienes contribuyeron a la separación intergeneracional"

En una intervención marcada por la reflexión, el exministro Giorgio Jackson revisó su paso por la administración del expresidente Gabriel Boric y analizó el rol que debe jugar hoy la centroizquierda frente al gobierno de José Antonio Kast. Durante un seminario convocado por el PPD, Jackson admitió que durante su gestión se cometieron errores estratégicos que fracturaron la relación entre las distintas generaciones del progresismo chileno.

“Yo fui parte de quienes quizás contribuyeron a esa separación entre un diálogo intergeneracional de personas que tienen una vida progresista”, reconoció el exsecretario de Estado. Según explicó, la llegada del Frente Amplio al poder estuvo marcada por una priorización de las “identidades propias” por sobre los acuerdos programáticos, lo que terminó dificultando la articulación de mayorías legislativas.

Los tres desafíos de la oposición frente al Plan de Reconstrucción

De cara al actual debate por el Plan de Reconstrucción Nacional, Jackson planteó que el sector no puede limitarse a una postura de rechazo constante. En su análisis, propuso tres tareas fundamentales: impedir retrocesos sociales fijando “líneas rojas” colectivas, levantar un proyecto político propio y —crucialmente— “saber cuándo decir que sí” para responder a las demandas de la ciudadanía en este 2026.

Para el exministro, es vital evitar caer en la tentación de responsabilizar a los votantes por los errores de los gobernantes. “Esa es la receta del fracaso”, sentenció, instando a las fuerzas opositoras a ejercer una “paciencia pedagógica” para reconectar con el electorado desencantado.

Jackson enfatizó que las tensiones del pasado repercutieron directamente en la capacidad de reunir fuerzas políticas diversas. Por ello, instó a actuar con empatía frente al desencanto social y a construir lazos sólidos con la población que hoy se siente ajena a las disputas de la élite política.

El diagnóstico de quien fuera una de las figuras más influyentes del gobierno anterior llega en un momento clave, mientras el Socialismo Democrático y el Frente Amplio intentan coordinar una postura común ante las reformas económicas de la actual administración, buscando evitar que la fragmentación del pasado se repita en el Congreso.