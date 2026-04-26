Chile condena "enérgicamente" atentado frustrado contra Donald Trump en Washington

El Gobierno de Chile, mediante una declaración oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó de forma categórica el acto de violencia ocurrido la noche del sábado en Washington D.C. El incidente tuvo lugar durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que debió ser evacuado tras registrarse disparos mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el escenario.

En el documento, la Cancillería expresó su “apoyo y solidaridad” tanto al pueblo como al Gobierno de los Estados Unidos ante este intento de ataque. La reacción diplomática de Santiago se suma a la de diversos líderes internacionales que han manifestado su preocupación por la seguridad del mandatario estadounidense en este 2026.

La declaración enfatiza la postura de Chile frente al uso de la fuerza en contextos políticos, señalando que estas acciones no tienen cabida en los sistemas actuales. “Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran”, reza el texto oficial.

Contexto regional y bilateral

El pronunciamiento de la administración del Presidente Kast refuerza el alineamiento en materia de seguridad y estabilidad política con Washington. Tras la confirmación de la captura del atacante por parte del Servicio Secreto, el mensaje de Chile busca ratificar el compromiso con la preservación del orden institucional y la condena a cualquier forma de terrorismo o magnicidio frustrado.

Se espera que en las próximas horas se mantengan contactos diplomáticos de alto nivel para dar seguimiento a la situación de seguridad en la capital estadounidense, mientras el mundo sigue atento a los detalles de la investigación sobre el tirador detenido.