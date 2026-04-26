Cornelius Chepkok conquista el Maratón de Santiago y Hugo Catrileo se sube al podio

Una verdadera fiesta deportiva se vivió esta mañana en las calles de la capital con la realización del Maratón de Santiago 2026, evento que congregó a más de 33 mil corredores entre profesionales y aficionados. La prueba principal de los 42 kilómetros fue dominada por el keniano Cornelius Chepkok, quien impuso su ritmo para quedarse con el oro en la categoría masculina.

La gran noticia para el atletismo local fue el desempeño de Hugo Catrileo, quien logró un meritorio tercer puesto, consolidándose como la principal figura chilena de la distancia. Tras cruzar la meta, el nacional valoró el resultado, aunque lanzó una crítica constructiva a la gestión del evento: “Hubo dificultades que se hablaron ayer, pero eso es parte de la organización y tiene que mejorar a través de ellos”, señaló.

En la rama femenina, la victoria fue para la etíope Tigst Belew, quien se mostró emocionada por el apoyo del público durante el trayecto. “Estoy muy feliz, me ayudó mucho la gente cuando iba corriendo”, expresó Belew a la transmisión oficial, destacando el ambiente que se generó en las principales arterias de Santiago.

En las distancias menores, el poderío criollo se hizo sentir. Diego Uribe agigantó su legado en los 10K al conseguir su tercera victoria consecutiva, mientras que su compatriota Daniela Moya se impuso en la categoría femenina de la misma distancia, cerrando una jornada redonda para los corredores locales en la prueba de velocidad.

La media maratón (21K) también tuvo protagonistas internacionales: el peruano Alejandro Alania y la argentina Belén Casetta se quedaron con los primeros lugares en sus respectivas categorías, demostrando el alto nivel competitivo que atrae la cita santiaguina cada año.

Pese a los reparos logísticos mencionados por algunos atletas de élite, la masividad de la convocatoria reafirma al Maratón de Santiago como el evento deportivo más grande del país. La ciudad recuperó su pulso tras el paso de los miles de deportistas que, desde muy temprano, tiñeron de colores las calles en este domingo de cierre de abril.