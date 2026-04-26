"El poema lo escribimos entre todos": el abrazo colectivo que busca eternizar la memoria de Germán Carrasco

En el Cerro Cordillera de Valparaíso —entre cerros, mar y memoria—, familiares, amigos y lectores se reunieron el pasado viernes 24 de abril para rendir homenaje a una de las voces más singulares de la poesía chilena reciente.

Es en ese contexto que se llevó a cabo el lanzamiento de “El poema lo escribimos entre todos“, una antología póstuma del poeta Germán Carrasco concebida como un gesto colectivo para honrar su legado y mantener viva su palabra a pocos meses de su partida, en febrero del 2026.

Así, la obra, que reúne textos seleccionados por personas cercanas al autor, fue presentada en un encuentro comunitario que buscaba replicar el espíritu con el que Carrasco entendía la poesía. Es decir, como una práctica compartida y en permanente circulación.

“A raíz de su muerte es que decidimos formar la Cooperativa Antonio Vielma, donde pretendemos honrar la memoria del poeta”, explicó el escritor Pablo Apablaza, integrante de la organización y uno de los impulsores del proyecto editorial.

De hecho, durante la jornada se entregaron ejemplares de forma gratuita a los asistentes, en coherencia con una de las convicciones que atravesaron la vida y la obra del autor. “El deseo de Germán siempre fue que la poesía circulara libremente”, señaló el escritor. “De algún modo, el título ‘El poema lo escribimos entre todos’ es también una especie de filosofía de su obra y de su vida”.

Cabe destacar que se trata de un trabajo impulsado enteramente por familiares y amigos del poeta, quienes asumieron la tarea de seleccionar textos y organizar el proyecto editorial como una forma de despedida colectiva. Todo esto, concibiéndolo como un gesto de memoria y de continuidad.

“La antología que presentamos nace desde los afectos. Es gestionada y curada por sus cercanos. No es solo una recopilación de textos. Es un abrazo colectivo para honrar su memoria, despedirlo también y mantener su voz presente”, afirmó el autor.

El encuentro también permitió relevar el vínculo que Carrasco mantuvo con Valparaíso durante sus últimos años. Lo anterior, pues la ciudad, donde desarrolló talleres y compartió con diversas comunidades, se transformó en un territorio significativo para su trabajo y su vida cotidiana.

Versos para llevar a todas partes

Más allá del lanzamiento puntual, la antología también dialoga con una serie de proyectos e ideas que el propio Germán Carrasco dejó en proceso. Entre ellos, traducciones, nuevos poemas y propuestas editoriales que buscaban expandir la presencia de la poesía en la vida cotidiana.

“Germán dejó muchas cosas pendientes”, relató Apablaza. “De hecho, próximamente se va a lanzar una traducción del inglés que hizo de Howard Nemerov, un poeta norteamericano”.

Sin embargo, explicó que una de las iniciativas más significativas para Carrasco consistía en acercar la poesía a los espacios comunes, transformándola en un elemento cotidiano, disponible para cualquier persona.

“Él tenía mucho esa idea de que la poesía podía ser como una especie de artículo de primera necesidad, como algo que uno podía llevar a todas partes”, señaló. “Siempre la vio como algo que se compartía en la calle, en los talleres, en los barrios”.

Esa convicción se reflejó también en su trabajo formativo y comunitario. A lo largo de los años, Carrasco desarrolló talleres de escritura en distintos territorios, incluyendo espacios poco habituales para la circulación literaria, como cárceles y comunidades barriales, donde promovió la escritura como una herramienta de expresión y encuentro.

“Para él, la cárcel era un lugar muy importante, donde podía compartir su experiencia y también escuchar esas voces que muchas veces uno, en la ciudad, no oye”, recordó Apablaza. “En el fondo, tenía la certeza de que la palabra y el poema se escribe entre todas y todos”.

Desde esa mirada, el lanzamiento de “El poema lo escribimos entre todos” se visualiza no solo como un homenaje, sino también como una continuidad de ese gesto colectivo que definió su obra y su vida. Un intento por mantener abierta la invitación que el poeta formuló en sus textos y en sus talleres. O sea, entender la poesía como un acto compartido, capaz de circular entre lectores y comunidades mucho después de su partida.