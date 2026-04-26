Exdirector de Trabajo de Boric sobre el Gobierno y las 40 horas: “Han generado mucha incertidumbre”

“El Gobierno ha generado un efecto absolutamente contrario al que es su discurso oficial. Lo digo porque han sido muy erráticos y con eso, por cierto, han generado mucha incertidumbre”, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile, el exdirector del Trabajo, Pablo Zenteno, sobre los dictámenes emitidos por la actual administración respecto a la Ley de 40 Horas. Zenteno se desempeñó durante la administración del expresidente Gabriel Boric y le tocó ser figura clave de la implementación de uno de los bastiones laborales del gobierno anterior.

Hoy, domingo 26 de abril, se concreta la segunda reducción de la jornada laboral asociada a esta normativa. Quienes estén regidos por el Código del Trabajo, pasarán de trabajar 44 a 42 horas. Para 2028 la jornada quedará en 40 horas semanales.

Actuamente el ex-DT y abogado trabaja en la oficina Zenteno y Zenteno Asociados, aporta en la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y coordina el Departamento de Trabajo y Seguridad Social del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). Desde la vereda que ocupa hoy, analizó el nuevo hito de la Ley de 40 Horas y cuestionó la forma en que el Gobierno lo ha enfrentado. “Se ha generado un clima de incertidumbre, de conflictividad, que es todo lo contrario a lo que el mundo del trabajo espera”, dijo.

— Cómo impresión inicial, ¿qué le parecen los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo respecto a la Ley de 40 Horas?

La verdad es que mi impresión es que en esto el Gobierno ha generado un efecto absolutamente contrario al de su discurso oficial. Lo digo porque han sido muy erráticos y, por cierto, han generado mucha incertidumbre. Estamos viendo es que hay mucha duda, incluso conflictividad a la hora de implementar este nuevo hito de reducción a 42 horas.

Eso ha sido generado, en mi opinión, por la expectativa que abrió el Gobierno, —particularmente el ministro y el Presidente— de grandes cambios que se podían hacer en el marco de la implementación de la ley, cuando ellos sabían, porque yo asumo que tienen asesores con conocimiento técnico vasto, que era bien acotado el rango de adecuaciones que podían formularse si es que no pretendían modificar la ley.

Tenemos un clima en que no se están pudiendo construir acuerdos. Las empresas, por cierto, pausaron sus diálogos y las definiciones en esta materia, creo yo, esperando que eventualmente se produjeran grandes cambios.

Se ha generado un ambiente de conflictividad, que es todo lo contrario a lo que el mundo del trabajo espera para poder, no solamente construir buenas relaciones laborales, sino que empezar a generar mayor desarrollo, mayor crecimiento y todos los efectos que ha proyectado el Gobierno, que es empleo, etcétera.

— Entonces, a su juicio, ¿la Ley de 40 Horas no deja espacios a la interpretación? Que es una crítica constante.

Yo diría que hay algunos espacios. Todas las leyes siempre dejan margen a la interpretación. Ocurrió con cómo tenía que hacerse la reducción diaria de las jornadas, recordemos que algunos en el año 2024 querían reducirla en minutos. Eso la Dirección del Trabajo tuvo que interpretarlo y señalar que la reducción tenía que ser en horas y no en minutos.

Eso generó un gran debate y luego una ley del año pasado, la Ley 21.755 tuvo que refrendar esa interpretación, es decir, había una necesidad de interpretación, que la propia ley luego vino a zanjar para darle mayor certeza a este segundo hito.

En otros ámbitos, por ejemplo, en el caso de la colación, que algunos sindicatos tienen imputado a la jornada de trabajo el tiempo de colación, la ley fue un poquito menos específica. Pero yo diría que la Dirección del Trabajo, aplicando los criterios generales del derecho (…) sacó un dictamen, en noviembre del año pasado, que a mi entender es muy claro, y da poco margen para señalar otra interpretación que no sea suficientemente sustentable.

Entonces, claro, hay algunos márgenes de interpretación, pero lo cierto es que son bastante acotados respecto de algunas materias muy particulares. En general la ley es muy clara respecto a en qué minuto tiene que reducirse, cómo tiene que reducirse la jornada, y cuáles son los otros mecanismos que tiene.

— Cómo interpreta específicamente el dictamen sobre la aplicación del artículo 22, inciso 2°. ¿Qué es lo que ocurre con este dictamen? En definitiva, lo que hace es generar una mayor flexibilidad en el criterio de aplicación de aquellos trabajadores y trabajadoras que no están sujetos a jornada.

En este caso, señalar, como lo dice el dictamen, que por el hecho de existir algún tipo de registro de asistencia o control tecnológico, no hay jornada de trabajo, es una cosa bien particular, porque si hay registro de asistencia lo lógico es que haya jornada. Pero también genera un vicio o un viso de ilegalidad del dictamen, a mi entender. No solamente lo he dicho yo, también lo han señalado otros abogados y abogadas, que este es un dictamen que va contra texto expreso de la ley, particularmente el artículo 42 del Código del Trabajo. Vamos a ver cómo se aplica en la práctica este nuevo dictamen, esta nueva interpretación, que a mi entender, además, trata de romper con una doctrina histórica de la institución que ha ido reconociendo los cambios tecnológicos y las nuevas formas de trabajo. Formas que incorporan el uso de mucha tecnología no solamente para la producción, sino que también para el control y que significan mecanismos o indicios de subordinación y dependencia, que por tanto, en algunos casos, implican la existencia de jornada. Yo diría que es un dictamen bien particular, ha sido bastante cuestionado por abogados y abogadas bien connotados yyo tengo la misma opinión. Efectivamente se están analizando todavía los mecanismos que eventualmente se puedan utilizar por algunas organizaciones, en donde esto puede impactar de mayor forma, particularmente sectores como el comercio, los servicios, etcétera. — Saliendo de lo que atañe a la DT. La Contraloría emitió un dictamen a través del cual se excluye el tiempo de colación de la jornada de los trabajadores públicos regidos por el Código del Trabajo. Ya lo mencionaba, el horario de colación fue amplio debate cuando comenzó la aplicación de las 40 horas. ¿Qué implica este pronunciamiento del ente contralor? La verdad es que es bastante particular la mirada que tiene el dictamen, yo no quiero adentrarme en cuestiones más específicas porque no soy especialista en derechos administrativos, pero tiene varios detalles que llaman la atención. Lo primero es que aplica una ley que tiene más de 50 años de antigüedad y hoy día tenemos la Ley de 40 Horas que estableció ciertas formas de cómo se resuelve el tema de la colación. Mi duda ahí es si efectivamente esta ley, desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, tiene absolutamente plena validez, entendiendo que hay una ley posterior, de mayor jerarquía, incluso, como algunos han señalado.

Lo segundo es que es un dictamen que, a diferencia de lo que había hecho en otras oportunidades, la Contraloría, aunque no siempre lo hace, pero lo había hecho en otras oportunidades, había aplicado principios del derecho del trabajo o principios vinculados a la protección de los trabajadores con mucha mayor fuerza y la verdad es que acá hay una ausencia completa de eso, hay una lógica muy civilista o administrativista en la resolución del problema.