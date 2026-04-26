Fiscalía de EE.UU. sospecha que el atacante buscaba eliminar a "cualquier miembro del gabinete"

Nuevos y alarmantes detalles han surgido tras el incidente de seguridad que obligó a evacuar al presidente Donald Trump de la Cena de Corresponsales en Washington. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló en entrevista con la cadena NBC que el objetivo del atacante no era exclusivamente el mandatario, sino que pretendía asesinar a cualquier miembro del gabinete que se encontrara en el salón.

El sospechoso, identificado como Cole Allen, un profesor californiano, confesó tras su detención que su intención era atacar a los responsables de la administración que asistían a la gala. “Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración”, indicó Blanche al programa Meet the Press, evitando precisar si Trump era el blanco específico o uno más dentro de una lista de funcionarios de alto rango.

El ataque se produjo cerca de las 20:00 horas, cuando Allen intentó burlar los últimos controles de seguridad del hotel Washington Hilton, el mismo lugar donde Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981. Al ser interceptado por los agentes, el sujeto abrió fuego antes de ser reducido por el Servicio Secreto.

El disparo efectuado por el sospechoso impactó en el chaleco antibalas de un agente, quien fue hospitalizado por precaución. Tras el arresto, la policía de Washington D.C. informó el hallazgo de dos armas de fuego y “múltiples cuchillos” en posesión del atacante, lo que refuerza la tesis de una intención letal masiva contra la plana mayor del Gobierno en este 2026.

El tercer intento de magnicidio contra Trump

De confirmarse las motivaciones de Allen, este hecho se registraría como el tercer atentado contra la vida de Trump desde 2024. Cabe recordar el ataque de Thomas Crooks en Pensilvania, donde una bala le rozó la oreja, y el incidente de septiembre de ese mismo año en su club de golf de Florida, donde el Servicio Secreto detectó a un hombre armado antes de que pudiera actuar.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el presidente compareció ante los medios para agradecer el “fantástico trabajo” de sus equipos de seguridad. Mientras tanto, el FBI y la Fiscalía General continúan investigando si Allen actuó solo o si existe alguna motivación política específica que aún no haya sido detectada en las primeras etapas del interrogatorio.