Kast conmemora a los “Héroes de Arauco” y exige penas máximas contra ataques a policías

El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo una emotiva ceremonia en la Provincia de Arauco al cumplirse dos años del brutal asesinato de los suboficiales Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo. En su intervención, el Mandatario envió un mensaje directo contra la impunidad, asegurando que su administración velará por el cumplimiento íntegro de las penas dictadas contra los responsables del crimen que estremeció al país en 2024.

“Hoy podemos decir que se ha hecho justicia. Eso no nos devuelve a sus padres ni a sus compañeros, pero hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes”, afirmó Kast. El jefe de Estado enfatizó que el Ejecutivo mantendrá una vigilancia estricta sobre las condenas impuestas para que sirvan de advertencia ante cualquier intento de “cometer una barbaridad” similar en el futuro.

Más allá del homenaje, el Mandatario aprovechó la instancia para solicitar a todas las instituciones del Estado —Ministerio Público, policías y Gendarmería— que mantengan el “ahínco” en la búsqueda y sanción de quienes atenten contra servidores públicos. Kast agradeció además a los parlamentarios que han colaborado en el endurecimiento de las leyes, permitiendo elevar las sanciones para quienes agredan a funcionarios en ejercicio de sus funciones.

“Le pedimos a todas las instituciones que sigan buscando a quienes han atentado contra la vida de carabineros, de la PDI, de Gendarmería o de cualquier servidor público”, señaló el jefe de Estado.

Homenaje a la memoria y unidad nacional

La jornada estuvo marcada por el recuerdo de los tres mártires, a quienes Kast calificó como los “Héroes de Arauco”. Durante la actividad, se destacó el valor de los funcionarios y se reiteró el respaldo irrestricto del Gobierno a la institución policial en vísperas de su 99° aniversario, el cual se celebrará formalmente este lunes.

“Nuestra memoria los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia y la unidad le gane a la división”, concluyó el Presidente, cerrando una gira por la Región del Biobío que estuvo enfocada en reforzar su agenda de seguridad y orden público en las zonas de mayor conflicto.